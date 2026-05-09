Jakože sedět a nic nedělat, ptáte se? Úplně vidím, jak protočíte panenky a prohlížíte si svůj seznam úkolů. V práci je toho nad hlavu, termíny se neúprosně blíží a vám se nedaří najít dostatek času ani na vyřizování e-mailů, ledaže přeplněná schránka vstoupí do stávky. Do toho vyzvánějí telefony od potomků, kteří hlásí svůj pohyb nebo chtějí, abyste něco „veledůležitého“ pořešili. Pokud je vozíte do a ze školy, případně na kroužky, tak to vás (tedy i sebe) lituju dvojnásob. Takže kde a jak najít čas na nudu? A proč vlastně?
Jsme závislí na podnětech
Nuda má trochu problém s budováním značky. V naší kultuře posedlé produktivitou se zahálka zaměňuje za lenost či nedostatek ambicí. Když jsem si jako dítě postěžovala, že je mi dlouhá chvíle, mamka měla konstantní odpověď: „Jestli se nudíš, dám ti něco lepšího na práci.“ Bylo mi jasné, že se za touhle neodolatelnou nabídkou jistě neskrývá žádná extra zábava. Než skončit u domácích prací, to jsem si radši rychle nějakou aktivitu našla, nebo alespoň na své nicnedělání moc neupozorňovala.
Nemusíte mít při každé činnosti puštěnou hudbu, podcast nebo televizi. Vaše uši nejsou odpadkový koš. Snažte se do každého dne zařadit víc ticha.