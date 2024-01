Přeprogramujte si mozek a buďte optimisté. Jak dostat z nového roku maximum

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Vkročte do dalšího roku pravou nohou. A dostaňte z něj to nejlepší! Je to možné hned několika způsoby a většinu z nich máte ve své vlastní hlavě. Zkuste se prostě motivovat a vraťte se k základům šťastného a zdravého života. A snažte se vidět svět v růžových barvách.