Rok 2026 nás načapal rozechvělé. Co asi přinese? Titulky v médiích kopírují realitu mezinárodní situace – najednou, jako by nic, na co jsme zvyklí, nebylo jisté. Přemýšlíme, co udělat, aby se nás to dotklo co nejméně. Pokud je luxus něco, po čem toužíme a je to pro nás těžko dostupné, možná je to „klid“, nemyslíte?
Luxus už není, co býval. Války, oteplování, závist a agrese na sociálních sítích… V Kalifornii vlivem abnormálního sucha shořela čtvrť, ve které měly domy největší hollywoodské hvězdy. Krásné hotely a soukromé kliniky lehají jinde popelem jen proto, že se nějaký diktátor rozhodl, že toto území je „jeho“. Kamarádčin syn si koupil drahé tenisky, na které si vydělal na brigádě, a den poté se vrátil domů bos, protože se jeho boty líbily partě místních grázlů.
Luxus není to, co máte. Ale to, co nemusíte. To, co si můžete dovolit odmítnout.
Vydělat a investovat velké peníze do čehokoli jako by ztrácelo smysl, když ve světě přestávají platit hodnoty, na kterých stála naše civilizace. Pokud chceme krásný život, měli bychom hledat poklady v nemateriálním světě. Nové pojetí luxusu vypadá jinak než to staré. Jaké jsou tedy nové statusové symboly lidí, kteří „na to mají“?