Novoroční přání 2026: SMS a originální texty k novému roku

Chystáte se rozesílat novoroční přání? Ať už se rozhodnete pro pohlednici jako za starých časů, hromadnou SMS nebo vřelou zprávu přes sociální sítě, máme pro vás inspiraci v podobě 31 krátkých textů.
Ať už tvoříte přání k novému roku ručně, nebo spoléháte na Ctrl + C a Ctrl + V, i obyčejná zpráva může být milým gestem. Přidejte osobní vzkaz, jednu větu navíc – nebo klidně jen smajlík, který rozesměje. V době, kdy jsou vztahy často „na síti“, je takové malé připomenutí důležitější než kdy dřív.

Nejkrásnější novoroční text 2026

Pokud chcete popřát stylově, s lehkou poezií a emocí, sáhněte po tradičních novoročních přáních. Hodí se pro rodinu, blízké přátele i jako univerzální PF, které neurazí a potěší.

  • Do nového roku 2026 přejeme 12 měsíců bez nemoci, 52 týdnů štěstí, 365 dní bez starostí, 8760 hodin lásky a 525 600 minut jedinečných okamžiků.
  • Ať se v novém roce máte jako v nejkrásnějším snu, najdete vše, co hledáte, a užijete si 365 šťastných dnů.
  • Rozsypej čočku na zápraží, ať máš peněz dost a ať se ti daří. Ať nový rok je lepší než ten starý – s prací, přáteli a hlavně pevným zdravím.
  • Tak jako silvestrovskou nocí starý rok padá, ať do tvého života jen štěstí si sedá. Zapomeň na zlobu, bolest a starosti, užij si další rok v klidu, lásce a radosti.
  • Ať nový rok přinese víc smíchu než starostí, víc setkání než odkladů a víc radosti než plánů.
  • Ať je nový rok jako dobře vychlazený sekt – lehký, jiskřivý, trochu opojný a hlavně bez kocoviny.
  • Přeji Ti já hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, na Nový rok dej si se mnou do šampáňa jahodu.
  • Někdy stačí jediný paprsek slunce, aby zazářila duha, někdy stačí málo, abychom potěšili lidi okolo nás: Laskavé slovo, pozdrav, úsměv….Štěstí a zdraví v novém roce přeje

Vtipná přání do nového roku 2026

Humor je ideální volbou pro přátele, sourozence nebo kolegy, se kterými máte uvolněnější vztah. Odlehčená přání často potěší víc než dlouhé fráze.

  • Nechť všechny vaše problémy v novém roce trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí.
  • Přání do roku 2026? Hlavně hodně zdraví. Všechno ostatní si můžete při troše štěstí buď koupit, ukrást, nebo zdědit.
  • Všem, kteří mi letos přáli hodně štěstí, vzkazuji – nepomohlo to. Tak mi letos pošlete raději peníze, poukázky na jídlo nebo kupóny na benzín. Děkuji předem.
  • Pojďme se bavit postaru, sosat drinky na baru. Pak budeme bručet, až donesou účet.
  • Ať vás v roce 2026 nepotká nic horšího než přetékající e-mailová schránka a zapomenuté heslo od Netflixu.
  • Nový rok je jako nový mobil. Chvíli trvá, než se zorientujete, většina věcí funguje stejně a baterka pořád nestačí. Ale stejně se těšíme.
  • Ať jsou vaše starosti v novém roce menší než písmo v obchodních podmínkách.
  • Do nového roku hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, legrační příhody, důležité dohody a další výhody.
  • Zapálili jsme rachejtli. Ozvala se rána, s natrženým zadkem nedožiju rána. Doktoři se radili, k smrti jenom krok. Pak mi zadek zašili, šťastný nový rok.

Básnička jako přání k novému roku 2026

Rýmovaná přání jsou stálicí novoročních PF. Jsou hravá, osobní a snadno zapamatovatelná.

  • Rok se s rokem sešel, čas novoročního přání nadešel. Přejeme vám zdravíčko, žádný mráček, jen sluníčko. Jen dobré zprávy na obzoru, ať nic nestáhne vás dolů. Každý den si vychutnejte, hlas svého srdce poslouchejte. Přejeme vám úspěšný nový rok!
  • Co to bouchá, co to duní? Co by? Nový rok jako vloni… Už zase bouchá šampíčko, přeji ti v novém roce pevné zdravíčko!
  • Nový rok přinese ti hrsti plné štěstí! K silvestru nejbližších přátel partičku, koupit kvalitnější lahvičku, trochu rozveselit hlavičku a nerozbít žádnou skleničku.
  • Když půlnoc zvony odbíjí a všichni si připíjí, já sklenku pozvedám, ať moje přání letí k vám. Zdraví, štěstí, lásku chci vám přát, ať NOVÝ ROK je skvělý napořád.
  • Šumivý mok a přátel bandu, na Nový rok užij si srandu. Ať nový rok je lepší než ten starý, máš práci, přátele, a hlavně pevné zdraví.
  • Všude zní ozvěna vánočního ticha. Odněkud ze tmy mráz do oken dýchá. Hvězdy v našich očích září, přišel čas obrátit list ve starém kalendáři. Vše nej v novém roce.
  • Na nebi třpytí se v tisících hvězdičky, z oblohy přilétá andílek maličký. Na malém obláčku přináší přáníčko, přeje ti lásku, zdraví a štěstíčko. Aby všechno, o čem se Ti kdy snilo, se Ti v roce 2026 vyplnilo!

Novoroční přání kolegům

U pracovních přání se vyplatí držet vyvážený tón – zdvořilý, přátelský, ale ne příliš osobní.

  • Do nového roku vám přeji pevné zdraví, pracovní pohodu a co nejvíce dnů, kdy práce dává smysl a přináší radost.
  • Přeji vám úspěšný nový rok plný dobrých nápadů, vydařených projektů a příjemné spolupráce.
  • Do roku 2026 vám přeji klid, rovnováhu mezi prací a osobním životem a mnoho malých i velkých pracovních vítězství.
  • Ať vám nový rok přinese nejen profesní úspěchy, ale také dost času na odpočinek a věci, které vás baví.
  • Do nadcházejícího roku přeji hodně energie, pevné nervy, přátelskou atmosféru a spolupráci, která funguje.
  • Ať je nový rok ve znamení smysluplné práce, férové komunikace a společných úspěchů.
  • Přeji vám, aby byl rok 2026 plný dobrých rozhodnutí, jasných cílů a radosti z každodenní práce.
