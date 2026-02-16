Novoluní ve Vodnáři přináší energii změn. Vystupte z komfortní zóny

Zuzana Stiboříková
  4:00
Únorové novoluní otevírá nový lunární cyklus a podle astrologů přináší odvahu vystoupit z komfortní zóny a vykročit jiným směrem. Ve spojení s podnikavým znamením Vodnáře uvolňuje prostor odvážným myšlenkám a inovativním projektům. Možná je právě teď ten správný čas posunout se dál a vytvořit něco nového!
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Astrologický význam novoluní nespočívá jen v tom, že se Slunce a Měsíc nacházejí ve stejném znamení. Je to také chvíle jako stvořená pro nové začátky.

Co přináší znamení Vodnáře?

Protože Vodnář je představován jako archetyp objevitele a vizionáře, motivuje nás k odvaze opustit zajetá pravidla a staré vzorce a udělat krok vpřed. Toto období, spojené také se začátkem roku, přeje odvážným a jejich novým neotřelým nápadům. Nejde přitom jenom o technické vynálezy, ale o všechny inovace a projekty, které zatím jen spaly ve vašich představách. Pokud mu to dovolíte, Vodnář je probudí k životu.

Novoluní ve znamení Vodnáře nastane v úterý 17. února ve 13:00 hod.

Romantické novoluní

Vodnář nám dává novou energii

Znáte nějakého Vodnáře? Pokud ano, možná potvrdíte, že jsou to silné a stabilní, mnohdy až dominantní osobnosti. Tvrdohlavé a pevné v názorech, které je snadné urazit. Jsou také obvykle nesmírně odpovědní, spravedliví, často však uzavření.

Nenechte se však mýlit představou, že jde o vodní znamení. Přestože bývá Vodnář zobrazován jako mužská postava se džbánem vody, jde jednoznačně o vzdušné znamení. Spolu s Blíženci i Váhami jsou Vodnáři znamení spojená s elementem vzduchu, tedy přemýšliví, s přirozeným talentem k učení a diskusím. U vzdušných znamení se také často zdůrazňují silné sociální dovednosti, protože vzduch spojuje lidi na celém světě, a nechuť nechat se omezovat.

Výklady zobrazení Vodnáře jako muže, který z velkého džbánu vylévá vodu, se různí, ale džbán s vodou může symbolizovat déšť a deštivé období, stejně jako boha Dia, který trestá hříšníky. Postava bývá též přisuzována trojskému princi Ganymedovi, který na Olympu působil jako číšník a naléval bohům nektar.

Vodnář je jedenácté astrologické znamení zvěrokruhu, mající původ ve stejnojmenném souhvězdí. V astrologii je Vodnář považován za negativní, introvertní znamení.

Jak novoluní ovlivňuje jednotlivá znamení?

Novoluní

  • Měsíc se nachází mezi Zemí a Sluncem.
  • Osvětlená strana Měsíce je otočena směrem ke Slunci a je odvrácena od Země.
  • K Zemi je obrácena noční strana Měsíce.
  • Ve stejné části oblohy jako Slunce se nachází i Měsíc a vychází a zapadá se Sluncem.
  • Měsíc je na obloze i přes den, ale je minimálně viditelný.

Novoluní jako začátek nového lunárního cyklu symbolizuje restart i sílu vykročit novým směrem. Jeho vliv závisí v první řadě na tom, ve kterém znamení nastává, protože každé má jinou energii.

Vliv na ostatní znamení se odvíjí i od osobního horoskopu a toho, jakého aspektu života se dotýká (může jít o vztahy, práci, rodinu nebo třeba finance). I proto může každý člověk prožívat novoluní jinak.

  • Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec): u Beranů novoluní podporuje odvahu k rychlým rozhodnutím, u Lvů kreativitu a touhu po uplatnění, Střelci se budou lépe soustředit na studium a poznávání obecně.
  • Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh): Býka mohou ambice motivovat k získání větší stability a zlepšení materiální situace, Panny upraví svůj životní styl, Kozoroh má konečně dost sil pustit se do realizovaní dlouhodobých plánů.
  • Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář): Blíženci i Váhy jsou kontaktní a ve spojení s Vodnářem mohou rozšířit své vazby, díky kterým se jejich nápady mohou rozeběhnout po světě více směry.
  • Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby): Pokud Rak prochází těžším obdobím, Vodnář mu pomůže najít bezpečí. Štír a Ryby budou pracovat hlavně samy na sobě, aby konečně uzavřely staré kapitoly a nechaly se vést intuicí vpřed.

Jak začít? Pusťte k vodě minulé bolesti

Vystoupit z komfortní zóny, vydat se novým směrem, sebrat odvahu a nebát se realizovat své sny, to se jednoduše radí, ale jak proměnit představy ve skutečnost? Než začneme nový vztah, měli bychom uzavřít svou minulost, abychom své bolesti nepřenášeli na novou lásku. V životě, práci i tvorbě to funguje stejně a do nové kapitoly bychom měli vstupovat s tzv. čistým stolem. Nenechme se brzdit hořkostí a zklamáním z minulosti, spláchněme to, co se nepovedlo a co nás pouze brzdí.

Detoxikace je proces, při kterém se tělo zbavuje škodlivých látek, které se v něm nahromadily.

Očištění a odpoutání od minulosti

Konec zimy se propojuje s přípravou přírody na jaro. Deště a tání sněhu odplavují prach. Hvězdy jsou však také součástí přírody a naznačují nám, že je čas očisty, abychom měli se začátkem jara dost energie. Právě v novoluní je ideální čas nastavit si nová pravidla životosprávy, díky kterým se můžete cítit lépe celý rok. Detox totiž nemusí být jen o fyzickém, ale i o psychickém a „energetickém“ úklidu.

Nejsou potřeba složité rituály, nenuťte se násilím. Očista funguje lépe, když se odvíjí od vašich vlastních instinktů. Detox nemá být extrém, ale naopak návrat k vaší přirozenosti.

Jak získat novou energii?

  • Podpořte vitalitu omezením alkoholu, kofeinu, těžkých jídel a průmyslově zpracovaných potravin. Naopak zařaďte více ovoce a zeleniny, která vám dodá energii.
  • I tělo se s jarem probouzí, a potřebuje se hýbat. Zdravý pohyb ho posílí ještě víc.

Omezte nadměrný příjem informací!

  • Určete si čas bez obrazovek, bez zpráv a scrollování na sociálních sítích, ať nejsou vaše smysly přetíženy. Zejména vzdušná znamení potřebují prostor a vnější tlak je svazuje.

Čas odpuštění a opuštění

  • Nový začátek vždy znamená zbavit se staré zátěže. Nechte za sebou stará traumata i nadbytečné věci, které zaplňují váš prostor.
  • Sepište si své zlozvyky a zkuste zapracovat na jejich odstranění.

Čas i finance, které díky detoxu ušetříte, můžete investovat do nových projektů a naplnění svých snů.

