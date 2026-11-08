Některé změny začínají nenápadně. Přiznáním, že nám něco nevyhovuje, rozhovorem, do kterého se nám nechce, nebo rozhodnutím přestat se vracet k tomu, co už skončilo. Právě taková témata otevírá v astrologickém výkladu listopadové novoluní ve Štíru.
Toto vodní znamení bývá spojováno s hloubkou, vytrvalostí a schopností projít náročným obdobím. Zajímá ho, co se skrývá pod povrchem: za zdvořilou odpovědí, za potřebou mít všechno pod kontrolou i za opakovanými spory o zdánlivé maličkosti.
Retrográdní nadílka. Co pro nás znamená?
V den novoluní bude hned pět planet ve zdánlivém zpětném pohybu. Astrologie retrograditu spojuje se zpomalením, přehodnocováním a návraty k nedořešeným tématům.
Merkur se vrátí do přímého chodu 13. listopadu, Venuše 14. listopadu.
Novoluní tak může být příležitostí položit si otázku, co bychom chtěli změnit, kdybychom se tolik nebáli následků. Nemusí jít o zásadní životní obrat. Někdy stačí přestat předstírat, že je nám něco jedno.
Novoluní ve Štíru
Listopadový nov nastane 9. listopadu v 8:02 středoevropského času. Slunce a Měsíc se při něm setkají přibližně na 17. stupni astrologického znamení Štíra.
Z astronomického hlediska je novoluní fází, při níž se Měsíc nachází přibližně ve směru ke Slunci a jeho osvětlená polokoule je odvrácená od Země. Na obloze ho proto běžně nevidíme. Začíná nový lunární cyklus, který trvá přibližně 29,5 dne.
Astrologie tento okamžik spojuje s novými začátky. Ve Štíru se ale pozornost obrací především k tomu, co jim předchází. Abychom mohli něco změnit, potřebujeme si nejprve přiznat, jak na tom skutečně jsme.
Téma se může týkat partnerské důvěry, intimity, společných peněz i osobních hranic. Kde očekáváme, že druhý naše potřeby automaticky pozná? O čem raději nemluvíme, abychom nenarušili klid? A které staré zklamání si přenášíme do situací, s nimiž už nesouvisí?
Důvěra, nebo potřeba mít všechno pod kontrolou?
Každé znamení má v astrologické symbolice i svou náročnější stránku. U Štíra se vedle oddanosti a odhodlání objevuje podezíravost, žárlivost nebo neochota pustit to, do čeho už investoval mnoho energie.
Listopadové novoluní proto může posloužit jako připomínka, že důvěru neposílíme kontrolováním druhého člověka. Pokud nás něco trápí, pomůže spíš otevřeně říct, co prožíváme, než partnera zahrnout podezíravými otázkami.
Symboliku tohoto období můžete využít například k tomu:
- otevřít téma, které ve vztahu dlouho obcházíte,
- vyjasnit si pravidla společného hospodaření,
- přehodnotit závazek, který vám přestal vyhovovat,
- pojmenovat vlastní potřeby bez očekávání, že je druzí uhodnou,
- rozhodnout se, čemu už nechcete věnovat tolik pozornosti.
Jak prožijí novoluní ve Štíru jednotlivá znamení?
Následující přehled nabízí obecný astrologický výklad podle slunečního znamení. Osobní horoskop zohledňuje také ascendent a další postavení planet.
Z astrologického hlediska se pozornost soustředí především na čtyři pevná znamení: Štíra, Býka, Lva a Vodnáře. U Štírů se výklad týká osobního směřování, u Býků vztahů, u Lvů rodinného zázemí a u Vodnářů profesních cílů.
V osobním horoskopu se přikládá význam také planetám nebo důležitým bodům poblíž 17. stupně těchto znamení. Samotné datum narození proto neříká, jak významná pro konkrétního člověka tato konstelace bude.
Malý rituál pro novoluní
Pokud máte rituály spojené s novoluním rádi, tentokrát si vystačíte s papírem, perem a chvílí klidu. Napište si odpovědi na tři otázky:
- Co mi v poslední době opakovaně vadí?
- Co z toho mohu ovlivnit já?
- Jaký jeden krok udělám v příštím týdnu?
Zkuste být konkrétní. Místo „Chci mít lepší vztah“ si napište, o čem si potřebujete promluvit. Místo „Musím se méně stresovat“ vyberte jednu povinnost, kterou můžete odmítnout nebo s někým sdílet.
Smyslem není stihnout osobní proměnu během jediného večera. Někdy je dost velkým začátkem i to, že si přestaneme říkat „to nějak přejde“ a začneme se situací něco dělat.