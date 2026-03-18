Novoluní v Rybách 19. března 2026: Emoční detox a čas na velké odpuštění

Ivana Vaňkátová
  4:00
Cítíte se v posledních dnech jako na horské dráze? Nejste v tom sami. Březnové novoluní, které nastane 19. března 2026 ve znamení Ryb, je energeticky nejsilnějším bodem končícího astrologického roku. Než se s jarní rovnodenností všechno znovu rozeběhne, čeká nás povinná zastávka. Je čas odpustit, vypnout a konečně vyhodit emocionální harampádí, které si v sobě neseme.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Březen bývá náročný sám o sobě – zmítá námi jarní únava a my už se nemůžeme dočkat slunce. Letošní březnové novoluní v Rybách nám však jasně vzkazuje: zpomalte. Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu a jejich vládcem je tajuplný Neptun. Tato kombinace vytváří ideální podmínky pro to, čemu psychologové říkají bilancování a astrologové karmické čištění.

Kdy nastane březnové novoluní v Rybách?

Novoluní v Rybách nastane ve čtvrtek 19. března 2026 ve 2:23 ráno. Nový měsíc by měl nabídnout dobrou příležitost pro pozorování hvězdné oblohy. Předpověď počasí na tu dobu zatím slibuje jen mírnou oblačnost.

Intuice na maximum a rozostřené hranice

Během 19. března můžete mít pocit, že se vám rozostřuje svět. Ryby totiž rozpouštějí pevné struktury. Pokud se v práci nemůžete soustředit na tabulky a doma vás rozpláče i reklama na krmivo pro kočky, nezmatkujte. Je to vliv novoluní, které zesiluje naši citlivost a intuici.

Pozor si dejte na únikové tendence. Ryby mají sklon řešit nepohodlí útěkem do fantazie, k jídlu nebo k sociálním sítím. Místo nekonečného scrollování raději naslouchejte svým snům – ty budou kolem tohoto data mimořádně živé a mohou vám napovědět, kudy se v životě vydat dál.

Novoluní v rybách

Emoční detox: odpusťte sobě i expartnerům

Toto novoluní není o akčním startu nebo zakládání nových projektů. Na to si počkejte až na Berana po rovnodennosti. Teď je čas na vymetání koutů. Co to znamená v praxi?

  • Uzavírání kapitol: Dokončete resty, které vás tíží.
  • Síla odpuštění: Ryby jsou znamením hlubokého soucitu. Je to nejlepší čas roku pro odpuštění starých křivd – nejen druhým, ale hlavně sobě.
  • Psychický úklid: Pokud vás nějaký vztah nebo projekt vyčerpává, právě teď je správný moment se od něj vnitřně odpoutat.

Pozor na finance a únavu

Zatímco duše bude v rozletu, racionální uvažování může drhnout. Novoluní v Rybách není vhodné pro velká finanční rozhodnutí. Energie je rozptýlená, což nahrává iluzím a chybám v detailech. Podpisy důležitých smluv nebo velké investice raději o pár dní odložte.

Fyzicky se může přihlásit větší únava. Ryby vládnou lymfatickému systému a chodidlům. Dopřejte si klid a nezapomínejte na sílu vody.

Novoluní v Rybách

Rituál vody a rozpuštění

Ryby jsou vodní znamení a voda je symbolem očisty. Zkuste si 19. března večer tento jednoduchý rituál:

  1. Připravte si misku s vodou a hrst soli.
  2. Na papír napište vše, co už v novém roce (který začíná jarem) nechcete nést – strachy, křivdy nebo špatné návyky.
  3. Papír roztrhejte na kousky, vložte do vody se solí a sledujte, jak se symbolicky rozmáčí a rozpouští.
  4. Vodu vylijte venku do země (ne do odpadu) se slovy: „Propouštím minulost a otevírám se novému cyklu.“

Pro koho bude novoluní nejsilnější?

Nejvíce se ve svých emocích vykoupou samotné Ryby. Silný vliv pocítí i Panny, pro které to bude zrcadlo jejich vztahů. Pozor by si měli dát i Blíženci a Střelci, kteří mohou pociťovat vnitřní napětí mezi tím, co chtějí, a tím, co cítí.

KVÍZ: Tato sada otázek prověřila kvízovou špičku. Kolik dáte vy?

Brněnská Bobyhall hostila celodenní Kvíz Open, největší kvízový turnaj v Česku....

Toto je kvíz pro opravdové hráče. Stejné otázky dostaly týmy na turnaji Kvíz Open a i jim docela zatopily. Zkuste si, jak byste si v elitní konkurenci vedli. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Odvážné až za hranou. Toto jsou nejvýstřednější modely z červených koberců

Móda z předávání cen

Na červeném koberci letos rozhodně není nuda. Nejen na nedělních Oscarech, ale třeba i na cenách BAFTA, Grammy a dalších galavečerech se objevily modely z kůže, průhledné materiály, objemné peří i...

Kalhotky, krajka, nahota i peří. Provokace a odvaha ovládly týdny módy

Týden módy je v každé metropoli velká jízda.

Londýn, Paříž, Milán, New York. Módní metropole se staly v únoru a březnu dějištěm týdnů módy, na kterých byly k vidění kolekce předních světových návrhářů. A ti se opět rozhodně nedrželi při zemi....

Postavu nemám zadarmo, říká Besky z MasterChef Česko. Jídlo je pro ni vším

Besky

Je mladá, krásná, inspirativní a také velmi dobrá v kuchyni. Cukrářka a vítězka kulinářské soutěže MasterChef Česko 2021 Veronika „Besky“ Beskydariová prozradila, jak jíst dorty a mít stále dokonalou...

Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá

Veronika Procházková

Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...

Novoluní v Rybách 19. března 2026: Emoční detox a čas na velké odpuštění

Novoluní v Rybách

Cítíte se v posledních dnech jako na horské dráze? Nejste v tom sami. Březnové novoluní, které nastane 19. března 2026 ve znamení Ryb, je energeticky nejsilnějším bodem končícího astrologického roku....

18. března 2026

Jak zvládnout svůj vlastní strach: stačí hodně mluvit a obavy sdílet

Trapnost, šok, ale i obavy. Vyvrcholení nepřináší jen „předpisové“ projevy....

Strach nezažíváme rádi. Může nás paralyzovat, ochromit nebo odradit od našich snů a přání. Někdy nás ale dokáže naopak motivovat nebo udržovat v bezpečí. Ať se nám to líbí, nebo ne, strach je dobrý...

18. března 2026

Tajemství štíhlé linie: dodržte pár zásad a buďte důslední. Pak to půjde

Ilustrační fotografie

Stravovat se zdravě a vyváženě a hýbat se, to je alfa a omega hubnutí. Bez toho to zkrátka nepůjde. A aby vám to šlo ještě lépe, přizvěte si na pomoc účinné bylinky.

18. března 2026

Lvi zpomalí, Střelci budou riskovat. Velký jarní horoskop pro všechna znamení

Ilustrační snímek

Jaro je letos ve znamení rozjezdu, na který jsme měsíce čekali. Astrologicky zpomalená zima a předjaří nám často do životů vrátily minulost. Těžká témata, o nichž jsme si mysleli, že už je máme za...

18. března 2026

Popelnice jako poslední volba. Trendem je oblečení a doplňky měnit, ne kupovat

Ilustrační snímek

Jaro už visí ve vzduchu a s ním nastává čas vytřídit šatník, probrat knihovnu nebo vyprázdnit zastrčený kumbál. Za vynaloženou námahu pak na oplátku nějakou maličkost získat, nic neutratit, druhé...

18. března 2026

Bolí vás břicho a testy nic neukážou? Lékaři často odhalí právě tuto nemoc

ilustrační snímek

Bolest břicha a obtíže přicházející bez varování? Může jít o syndrom dráždivého tračníku. Ten se sice nedá vyléčit, ale jeho příznaky zmírnit můžete. Jak si zlepšit kvalitu života?

18. března 2026

Květy na hrudi a tekuté stříbro. Oscaři odhalili večerní módní trendy

Komentář
Herec Pedro Pascal na Oscarech v Los Angeles. (15. března 2026)

Červený koberec z 98. ročníku Oscarů opět nabídl víc než jen krásné róby – od historických odboček, přes šaty, které tečou jako vzácný kov, až po překvapení v šatníku slavných herců. O kterých...

17. března 2026  16:02

Modelky v mém věku a k tomu plus size? Tak daleko ještě nejsme, říká nejstarší Češka v branži

Premium
Hana Janata se proslavila se jako nejstarší česká modelka. Na modeling se dala...

Proslavila se jako nejstarší česká modelka. Na modeling se dala až v důchodu a cítí, že teď je na správném místě. Hana Janata je však vystudovaná lékařka a celý život působila ve zdravotnictví.

17. března 2026

Sport, který sbližuje: proč páry stále častěji vyrážejí na golf

Ve spolupráci
Není divu, že mnoho párů si z golfu vytvoří víkendový program. Dopoledne hra,...

Najít aktivitu, která bude bavit oba, není ve vztahu vždy jednoduché. Jeden chce pohyb, druhý klid. Někdo miluje soutěžení, jiný si chce hlavně vyčistit hlavu. Golf má ale zvláštní schopnost tyto...

17. března 2026

Přirozenost, nebo silikon? Slavné krásky vystavily své přednosti

Slavné ženy, které mají odvahu ukázat na červeném koberci naditý dekolt.

Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které se nebojí ukázat v róbě, co výrazně odhaluje jejich přednosti. Některé dámy mají přírodní poprsí, jiné si je nechaly zvětšit implantáty. Posuďte sami,...

17. března 2026  8:28

Postavu nemám zadarmo, říká Besky z MasterChef Česko. Jídlo je pro ni vším

Besky

Je mladá, krásná, inspirativní a také velmi dobrá v kuchyni. Cukrářka a vítězka kulinářské soutěže MasterChef Česko 2021 Veronika „Besky“ Beskydariová prozradila, jak jíst dorty a mít stále dokonalou...

17. března 2026

Kalhoty v novém hávu. Vyberte si z trendy střihů a materiálů

Novým trendem jsou „ballon pants“ neboli balonové kalhoty. Jsou typické...

Obchody jsou aktuálně plné kalhot nejrůznějších výstředních střihů. Máme skvělou zprávu: s takovou svobodou volby určitě najdete takové, co vám budou slušet! Dejte sbohem sofistikované, leč fádní...

17. března 2026

