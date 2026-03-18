Březen bývá náročný sám o sobě – zmítá námi jarní únava a my už se nemůžeme dočkat slunce. Letošní březnové novoluní v Rybách nám však jasně vzkazuje: zpomalte. Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu a jejich vládcem je tajuplný Neptun. Tato kombinace vytváří ideální podmínky pro to, čemu psychologové říkají bilancování a astrologové karmické čištění.
Kdy nastane březnové novoluní v Rybách?
Novoluní v Rybách nastane ve čtvrtek 19. března 2026 ve 2:23 ráno. Nový měsíc by měl nabídnout dobrou příležitost pro pozorování hvězdné oblohy. Předpověď počasí na tu dobu zatím slibuje jen mírnou oblačnost.
Intuice na maximum a rozostřené hranice
Během 19. března můžete mít pocit, že se vám rozostřuje svět. Ryby totiž rozpouštějí pevné struktury. Pokud se v práci nemůžete soustředit na tabulky a doma vás rozpláče i reklama na krmivo pro kočky, nezmatkujte. Je to vliv novoluní, které zesiluje naši citlivost a intuici.
Pozor si dejte na únikové tendence. Ryby mají sklon řešit nepohodlí útěkem do fantazie, k jídlu nebo k sociálním sítím. Místo nekonečného scrollování raději naslouchejte svým snům – ty budou kolem tohoto data mimořádně živé a mohou vám napovědět, kudy se v životě vydat dál.
Emoční detox: odpusťte sobě i expartnerům
Toto novoluní není o akčním startu nebo zakládání nových projektů. Na to si počkejte až na Berana po rovnodennosti. Teď je čas na vymetání koutů. Co to znamená v praxi?
- Uzavírání kapitol: Dokončete resty, které vás tíží.
- Síla odpuštění: Ryby jsou znamením hlubokého soucitu. Je to nejlepší čas roku pro odpuštění starých křivd – nejen druhým, ale hlavně sobě.
- Psychický úklid: Pokud vás nějaký vztah nebo projekt vyčerpává, právě teď je správný moment se od něj vnitřně odpoutat.
Pozor na finance a únavu
Zatímco duše bude v rozletu, racionální uvažování může drhnout. Novoluní v Rybách není vhodné pro velká finanční rozhodnutí. Energie je rozptýlená, což nahrává iluzím a chybám v detailech. Podpisy důležitých smluv nebo velké investice raději o pár dní odložte.
Fyzicky se může přihlásit větší únava. Ryby vládnou lymfatickému systému a chodidlům. Dopřejte si klid a nezapomínejte na sílu vody.
Rituál vody a rozpuštění
Ryby jsou vodní znamení a voda je symbolem očisty. Zkuste si 19. března večer tento jednoduchý rituál:
- Připravte si misku s vodou a hrst soli.
- Na papír napište vše, co už v novém roce (který začíná jarem) nechcete nést – strachy, křivdy nebo špatné návyky.
- Papír roztrhejte na kousky, vložte do vody se solí a sledujte, jak se symbolicky rozmáčí a rozpouští.
- Vodu vylijte venku do země (ne do odpadu) se slovy: „Propouštím minulost a otevírám se novému cyklu.“
Pro koho bude novoluní nejsilnější?
Nejvíce se ve svých emocích vykoupou samotné Ryby. Silný vliv pocítí i Panny, pro které to bude zrcadlo jejich vztahů. Pozor by si měli dát i Blíženci a Střelci, kteří mohou pociťovat vnitřní napětí mezi tím, co chtějí, a tím, co cítí.