Každé novoluní symbolizuje nové začátky, zasazování semínek a definování záměrů. Když k němu přidáme vliv Raka, znamení spojeného s domovem, rodinou, emocemi a péčí, můžeme očekávat silnou vlnu emocí.

Rak je znamením, kterému vládne Měsíc, a právě novoluní je ta fáze Luny, kdy je jeho energie nejsilnější. Proto se v tomto období zaměřujeme na vše, co souvisí s domovem, rodinou, kořeny a naším vnitřním světem.

„Naše podvědomí tak osvítí odraz hřejivého Slunce, avšak třpytivé pozlátko na stříbřité hladině jezera naší psychiky je jen onou líbivou částí. Teprve ponor do hloubky a do bahna všech našich traumat ukáže skutečnou pravdu. Stejně jako postavy slovanské folklorní tradice – jemné rusalky, které étericky tančí u studánek a pramenů, můžeme někdy identifikovat nejasně a v okamžiku prozření nás může překvapit skutečnost, že jsou to jen poťouchlé bludičky, stahující nebohé pocestné do bažiny,“ varuje Ava Brožová, záhadoložka a fantasy spisovatelka.

Novoluní v Raku vybízí…

… k péči o sebe a své blízké. Věnujte se aktivitám, které vás dělají šťastnými a uklidňují vás. Pečujte o svou rodinu a budujte krásnější vztahy.

… k harmonizaci domova. Vykouzlete si doma příjemné prostředí, které podporuje pocit klidu a bezpečí. Ukliďte si, vyházejte vše, co nepotřebujete a nechcete, nebo si pořiďte novou dekoraci.

… ke zpracování emocí. Novoluní v Raku je jako zrcadlo, které odhaluje naše hluboké, často potlačené pocity. Nebojte se jim čelit a zpracovat si je. Může vám pomoci meditace, vypsání se do deníku nebo popovídání s kamarádkou.

Je čas na upřímnost

Novoluní v Raku se obzvlášť silně dotkne oblasti vztahů. Rak představuje náš pocit bezpečí a jistoty v partnerství, rodině a přátelství a podporuje upřímnost i zranitelnost. Nebojte se otevřít své srdce a sdílet své pocity s těmi, na kterých vám záleží. Může to vést k hlubšímu porozumění, uzdravení starých ran a posílení pout.

Toto novoluní vás může donutit položit si důležité otázky. Jsou vaše vztahy vyvážené? Cítíte se bezpečně a milovaně? Možná je na čase vyjádřit své potřeby, obavy nebo touhy. A někdy je pro naše emoční zdraví nutné nechat jít to, co nám už neslouží.

„V období znamení Raka, tedy od 21. června 2025 do 22. července 2025, bude letos naší výzvou oddělit skutečnou realitu srdce od falešného sentimentu, než se ponoříme do hlubiny pravdivých emocí a láskyplného prožívání každodennosti,“ radí Ava Brožová.

Jak využít energii novoluní v Raku?

Stanovte si záměry. Zamyslete se, jaké změny byste chtěli ve svých vztazích, ale i v oblasti domova.

Věnujte péči sami sobě. Dopřejte si třeba relaxační koupel, poslouchejte uklidňující hudbu a udělejte něco, co jste si vždy přáli.

Projděte se v přírodě. Rak je totiž s přírodou a vodou pevně spojen. Procházka u rybníka, řeky nebo v lese vám pomůže spojit se se svou vnitřní podstatou.

Komunikujte v klidu. Pokud máte pocit, že je třeba něco vyřešit, přistupujte k rozhovorům s empatií a soucitem.

Pijte dva dny před a dva po novoluní kvalitní pramenitou vodu a pročistěte si tak organismus od nánosů minulosti. Nový měsíc je o nových začátcích a před nimi je třeba pustit staré, již nefunkční.

Rituál na novoluní v Raku

Napište si na papírek, čeho se chcete do měsíce zbavit. Třeba zbytečných kil nebo otravné vyrážky. Vždy definujte přesně, například pokud jde o hmotnost, tak kolik kilogramů. Skleněný džbán si naplňte půl litrem kvalitní pramenité vody. Napsané přání poté vložte pod něj a vše nechte v den novoluní před noc stát. Džbán můžete také obložit křišťály nebo ametysty. Druhý den během dopoledne vodu vypijte.

Novoluní v Raku 25. června 2025 je skvělou příležitostí pro emoční růst a transformaci vztahů. Využijte tuto energii k budování láskyplnějších pout, uzdravování starých zranění a vytváření domova, který je plný harmonie a bezpečí. Jste připraveni se ponořit do hlubin svého srdce?

