Květnové novoluní v Býku nabízí zpomalení. A možnost pořádně se najíst

Ivana Vaňkátová
  5:30
Zapomeňte na zběsilé běhání v parku nebo převratné životní změny. Přichází novoluní v Býku a s ním legální povolení zpomalit, pořádně se najíst a přepočítat si úspory. Zatímco minulé týdny nás nutily k aktivitě, 16. května 2026 nám vesmír konečně dovolí být trochu na peníze a hodně v klidu.
Označte si v diáři datum 16. května 2026 ve 22 hodin večer. Tehdy nastane novoluní v Býku. Astronomicky je to chvíle, kdy Měsíc zmizí, aby nabral sílu. Astrologicky je to moment, kdy byste měli přestat prokrastinovat u videí s koťaty a začít hloubat nad svým bankovním účtem.

Energie Býka: Luxus, klid a plná lednice

Býk je zemské znamení, kterému vládne Venuše. Co to znamená pro nás smrtelníky? Že budeme mít neodolatelnou touhu obklopit se krásnými věcmi, které něco vydrží. Zapomeňte na levné cetky. Býk touží po hedvábí, masivních dubových stolech a pocitu, že ho nikdo nikam nehoní.

Je to energie zpomalení. Pokud jste v dubnu vletěli do všeho po hlavě, teď je čas se zastavit a zjistit, jestli ta hlava ještě drží na krku. Býk není o sprintech. Je o trpělivém budování impéria. Nebo alespoň o tom, že si konečně založíte ten spořicí účet, o kterém mluvíte od minulých Vánoc.

Novoluní v Býku

Co dělat, a čemu se naopak obloukem vyhnout?

Toto novoluní vám dává mandát k jediné věci – buďte praktičtí.

  • Plánujte finance: Sedněte si k rozpočtu. Ne, nákup pátých bot v akci není investice, i když to tak v obchodě vypadalo.
  • Pečujte o tělo: Býk vládne smyslům. Dobrá večeře, kvalitní masáž nebo jen vědomé dýchání v lese udělá víc než hodina v přeplněném fitku.
  • Zvelebujte domov: Kupte si tu drahou kytku v květináči. Zasaďte bylinky. Uzemněte se.

A co rozhodně nedělat? Nezkoušejte impulzivní změny na sílu. Energie Býka může být občas tvrdohlavá jako... no, jako býk. Pokud se do něčeho budete nutit jen proto, že se to má, pravděpodobně se zaseknete a vaše nálada klesne pod bod mrazu. Riskantní investice nechte na jindy – teď chceme jistoty.

Novoluní v Býku

Komu půjde karta a kdo si počká?

Hvězdným miláčkem května je pochopitelně Býk. Tomu projde i to, co jiným ne. Skvěle na tom budou i další zemské duše – Panny a Kozorozi. Ti konečně uvidí výsledky své dřiny. Raci a Ryby si užijí příjemné citové uzemnění.

Trochu víc se zapotí Lvi, Štíři a Vodnáři. Pro ně to může být test trpělivosti.

Tak tedy nebourejte a budujte

Květnové novoluní není o revoluci. Je o tom, že si uvědomíme svou hodnotu. Je to čas zasévání. Možná ty výsledky neuvidíte zítra, ale v Býku platí, že co má pevné základy, to bouře neodnese. Tak si ty základy v květnu pořádně vybetonujte. S elegancí sobě vlastní a sklenkou dobrého vína v ruce, samozřejmě.

Rituál stability a hojnosti

Pokud chcete energii novoluní trochu pošťouchnout, zkuste tento jednoduchý rituál:

  1. Najděte si místo, kde cítíte klid.
  2. Napište si na papír 5 konkrétních přání. Žádné „chci být šťastná“, ale „mám na účtu rezervu 50 tisíc“ nebo „můj domov je útulné místo“.
  3. Zapište je v přítomném čase, jako by už byly vaše.
  4. Zapalte zelenou svíčku (barva peněz a přírody) a chvíli si představujte, jaké to je, když ty věci máte.
  5. Papír schovejte do květináče k oblíbené rostlině. Nechte ho tam symbolicky růst.

Novoluní v roce 2026

Přehled novoluní do konce roku 2026
MěsícDatumČas novoluní (SEČ)ZnameníPoznámka
Květen16. května22:00Býk
Červen15. června04:53Blíženci
Červenec14. července11:43Rak
Srpen12. srpna19:36LevZatmění Slunce
Září11. září05:26Panna
Říjen10. října17:49Váhy
Listopad9. listopadu08:01Štír
Prosinec9. prosince01:51Střelec
Květnové novoluní v Býku nabízí zpomalení. A možnost pořádně se najíst

