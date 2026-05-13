Označte si v diáři datum 16. května 2026 ve 22 hodin večer. Tehdy nastane novoluní v Býku. Astronomicky je to chvíle, kdy Měsíc zmizí, aby nabral sílu. Astrologicky je to moment, kdy byste měli přestat prokrastinovat u videí s koťaty a začít hloubat nad svým bankovním účtem.
Energie Býka: Luxus, klid a plná lednice
Býk je zemské znamení, kterému vládne Venuše. Co to znamená pro nás smrtelníky? Že budeme mít neodolatelnou touhu obklopit se krásnými věcmi, které něco vydrží. Zapomeňte na levné cetky. Býk touží po hedvábí, masivních dubových stolech a pocitu, že ho nikdo nikam nehoní.
Je to energie zpomalení. Pokud jste v dubnu vletěli do všeho po hlavě, teď je čas se zastavit a zjistit, jestli ta hlava ještě drží na krku. Býk není o sprintech. Je o trpělivém budování impéria. Nebo alespoň o tom, že si konečně založíte ten spořicí účet, o kterém mluvíte od minulých Vánoc.
Co dělat, a čemu se naopak obloukem vyhnout?
Toto novoluní vám dává mandát k jediné věci – buďte praktičtí.
- Plánujte finance: Sedněte si k rozpočtu. Ne, nákup pátých bot v akci není investice, i když to tak v obchodě vypadalo.
- Pečujte o tělo: Býk vládne smyslům. Dobrá večeře, kvalitní masáž nebo jen vědomé dýchání v lese udělá víc než hodina v přeplněném fitku.
- Zvelebujte domov: Kupte si tu drahou kytku v květináči. Zasaďte bylinky. Uzemněte se.
A co rozhodně nedělat? Nezkoušejte impulzivní změny na sílu. Energie Býka může být občas tvrdohlavá jako... no, jako býk. Pokud se do něčeho budete nutit jen proto, že se to má, pravděpodobně se zaseknete a vaše nálada klesne pod bod mrazu. Riskantní investice nechte na jindy – teď chceme jistoty.
Komu půjde karta a kdo si počká?
Hvězdným miláčkem května je pochopitelně Býk. Tomu projde i to, co jiným ne. Skvěle na tom budou i další zemské duše – Panny a Kozorozi. Ti konečně uvidí výsledky své dřiny. Raci a Ryby si užijí příjemné citové uzemnění.
Trochu víc se zapotí Lvi, Štíři a Vodnáři. Pro ně to může být test trpělivosti.
Tak tedy nebourejte a budujte
Květnové novoluní není o revoluci. Je o tom, že si uvědomíme svou hodnotu. Je to čas zasévání. Možná ty výsledky neuvidíte zítra, ale v Býku platí, že co má pevné základy, to bouře neodnese. Tak si ty základy v květnu pořádně vybetonujte. S elegancí sobě vlastní a sklenkou dobrého vína v ruce, samozřejmě.
Rituál stability a hojnosti
Pokud chcete energii novoluní trochu pošťouchnout, zkuste tento jednoduchý rituál:
Novoluní v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas novoluní (SEČ)
|Znamení
|Poznámka
|Květen
|16. května
|22:00
|Býk
|Červen
|15. června
|04:53
|Blíženci
|Červenec
|14. července
|11:43
|Rak
|Srpen
|12. srpna
|19:36
|Lev
|Zatmění Slunce
|Září
|11. září
|05:26
|Panna
|Říjen
|10. října
|17:49
|Váhy
|Listopad
|9. listopadu
|08:01
|Štír
|Prosinec
|9. prosince
|01:51
|Střelec