Pokud máte pocit, že ve vašem životě některé věci ustrnuly na mrtvém bodě, přichází ideální čas na kompletní mentální restart.
Hlavní energie novoluní v Blížencích: Přemýšlejte jinak
Astronomicky vzato je novoluní momentem, kdy se Slunce a Měsíc ocitnou na obloze ve stejné přímce a lunární cyklus začíná znovu od nuly. Astrologicky se tento jev odehraje na 24. stupni znamení Blíženců, kterému vládne Merkur – planeta myšlení, komunikace a obchodu.
Kolem poloviny června proto budeme všichni pod intenzivním vlivem slov, zpráv a nových informací. Hlavním heslem tohoto období je „přemýšlej jinak“. Energie Blíženců do našich životů vnáší lehkost, zvědavost a kreativitu. Pokud hledáte alternativní řešení starých problémů, právě teď se vám v hlavě mohou začít rodit ty nejlepší nápady.
Pro co je toto období ideální?
- Rozjezd nového projektu a plánování byznysu pro druhou polovinu roku 2026.
- Studium a kurzy, rozvíjení digitálních dovedností či práce s AI nástroji.
- Networking a obchodní jednání, navazování klíčových pracovních i osobních kontaktů.
- Psaní, malování... Jakákoliv kreativní činnost.
- Plánování cest a letních dovolených.
Na co si dát naopak pozor?
Pozor na roztříštěnost pozornosti. Blíženci mají tendenci dělat deset věcí naráz, což může vést k přetížení informacemi a k takzvanému doomscrollingu na sociálních sítích. Vyhněte se unáhleným závěrům, impulzivním rozhodnutím, pomluvám a zbytečným hádkám.
Jak prožijí novoluní v Blížencích 2026 jednotlivá znamení zvěrokruhu?
Ačkoliv toto červnové novoluní ovlivní každého z nás, čtyři znamení zvěrokruhu – Blíženci, Panny, Střelci a Ryby – pocítí jeho sílu nejintenzivněji. Jak na tom budete vy?
- Beran: Přichází k vám velká vlna nových kontaktů a pracovních příležitostí. Nebojte se říct svůj názor nahlas.
- Býk: Vaše pozornost se přesouvá k penězům. Je to skvělý čas na hledání nových zdrojů příjmů a revizi rozpočtu.
- Blíženci: Tohle je vaše osobní novoluní! Startuje vám úplně nový roční cyklus. Zamyslete se nad tím, kým chcete za rok být.
- Rak: Pocítíte silnou potřebu zvolnit a poslouchat intuici. Ne všechno musíte vyřešit hned teď.
- Lev: Zajímejte se o své přátele a komunity. Společné projekty vám teď mohou přihrát nečekané možnosti.
- Panna: Čeká vás nový impuls v kariéře. Je ideální chvíle představit šéfovi svůj nápad nebo se ucházet o vyšší pozici.
- Váhy: Hvězdy vám přejí v oblasti vzdělávání, cestování a rozšiřování životních obzorů.
- Štír: Otevřou se citlivá témata v oblasti financí nebo hlubokých vztahů. Nebojte se upřímnosti.
- Střelec: Novoluní aktivuje vaše partnerství. Může přinést nový osudový vztah nebo důležitý posun v tom stávajícím.
- Kozoroh: Zaměřte se na své každodenní návyky, lepší organizaci času a péči o své zdraví.
- Vodnář: Zaplaví vás velmi kreativní a hravá energie. Je to skvělý čas pro lásku, tvorbu a osobní radost.
- Ryby: Do popředí se dostanou témata spojená s domovem, rodinou a vaším vnitřním pocitem bezpečí.
Síla přání: Dopis budoucímu já
Novoluní je tradičně považováno za nejlepší fázi Měsíce pro zasévání pomyslných semínek budoucích úspěchů. Energie Blíženců miluje psané slovo, proto je pro letošní 15. červen ideální rituál spojený s papírem a perem.
Postup rituálu:
Následujících čtrnáct dní po novoluní bude přát otevřeným rozhovorům, které jste dlouho odkládali. Ať už jde o vyjasnění věcí ve vztahu, nebo o pracovní vyjednávání, slova budou mít v druhé polovině června obrovskou váhu a moc. Vždy tedy raději přemýšlejte, než něco plácnete.