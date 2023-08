Dcera se asi nevdá. Je chytrá, ale není krásná a nevěří si, trápí Petru

Příběh Petry Diplom jí ženicha nezajistí

Mám trápení s dcerou. Už je dospělá, ale o to je to horší. Nikdy nepatřila k atraktivním kráskám, za kterými se muži otáčejí na ulici. Brýle, akné, řídké vlasy a pár kilo navíc, prostě taková šedá zaražená myška plná komplexů.

S mužem jsme ji povzbuzovali, co to šlo, aby aspoň v jiných sférách získala trochu sebevědomí. Moc toho pravda nebylo, to musím přiznat, ona byla vždycky na všechno levá. Tedy hlavně na manuální činnosti, ale učení jí šlo.

Sice o sobě neměla valné mínění a šíleně trpěla trémou, ale povedlo se jí vystudovat vysokou školu, což jsme s manželem považovali za velký úspěch. Získala i dobrou práci a má slušný příjem, ke štěstí jí, aspoň podle mě, chybí jen láska.

A co bych to byla za matku, kdybych jí v tomhle směru nepomohla? Trochu jsem se poptala známých a brzy už se k nám hnal jeden fešný mladík na večeři. Pro dceru to mělo být milé překvapení, možnost seznámit se s ním přímo v pohodlí domova.

Co škodí víře v sebe sama? Srovnávání se

Vztahovačnost

Perfekcionismus

Neschopnost přijímat chválu a kritiku

Výchova

Škarohlídství

Ona se ale vůbec nechytala. „Mami, to nemůžeš myslet vážně, co by dělal s takovou, jako jsem já?!“ syčela na mě. Marně jsem se jí ten večer snažila vysvětlit, že takovou holku jako ona by chtěl ve finále každý chlap. A obzvlášť tenhle, protože vypadal, že zájem má.

Dceři se určitě líbil taky, viděla jsem to na ní. Ale tak rudla a koktala, že by to stejně nepoznal. Ve výsledku nápadník odešel s nepořízenou a má dcera vypadala, že se definitivně zhroutí. Bylo toho na ni asi moc, ale ono je toho moc i na mě.

Jediná dcera a má sebevědomí na nule. Proč? Kde jsme udělali ve výchově chybu? Podobně vyhlížející holky ze sousedství jsou už dávno vdané, kdežto ona... To ze mě nikdy neudělá babičku jen proto, že si myslí, že není dost dobrá?

Co by měla Petra dělat? Hlasujte v anketě na další straně.