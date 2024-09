Jsem rebel, ne víla! Primabalerína o tetování, konci kariéry i baletních důchodech

Jaký je podle vás nejčastější mýtus o baletkách?

Že nejí. To mě vždycky fascinuje. Jak by mohla baletka podat výkon, kdyby nejedla? Takže – baletky jí a většinou i dost. Tím naznačuju, že je to třeba můj případ. Mám ráda jídlo, mohla bych jíst pořád! Už se mi párkrát stalo, že jsme někam přijeli tančit a v šatnách bylo pro účinkující připravené občerstvení. Herci nebo hudebníci tam měli obložené mísy a bagety, chlebíčky– a my? Talíře s rajčaty a mrkví. Kolikrát jsme se museli ozvat: Kde máme jídlo my, prosím? A pořadatelé na to: Víte, mysleli jsme, že vy moc nejíte.

Hlavním problémem jsou jednoznačně záda. Chci fungovat i po taneční kariéře, a ne že skončím a budu ráda, že si dojdu nakoupit.