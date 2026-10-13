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Od toho tu nejsem. Proč Nicole Kidmanová nechce být kamarádkou svých dcer

Natálie Veselá
  4:00
Nicole Kidmanová a její dvě dcery, Sunday Rose a Faith (leden 2026)

Nicole Kidmanová a její dvě dcery, Sunday Rose a Faith (leden 2026) | foto: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / ProfimediaProfimedia.cz

Nicole Kidmanová a její dcery Sunday Rose a Faith Margaret v Paříži na...
Sunday Rose Kidman Urbanová a její maminka Nicole Kidmanová v Los Angeles (4....
Nicole Kidmanová a její dcera Sunday Rose Kidman Urbanová v Paříži (29....
Rodina: Sunday Rose Kidman-Urbanová, Faith Margaret Kidman-Urbanová, Sybella...
9 fotografií
Hollywoodská hvězda Nicole Kidmanová přiznává, že není nejlepší kamarádkou svých dětí. Pro mnoho rodičů jde o poměrně kontroverzní tvrzení. Spousty z nich totiž zoufale touží po uznání svých potomků – a právě kvůli tomu se z nich stávají špatní rodiče.

Nicole Kidmanová poskytla australskému deníku Daily Telegraph rozhovor, v němž odmítla tvrzení, že je se svými dcerami – osmnáctiletou Sunday a patnáctiletou Faith – „kámoška“.

„Ne. Jste především matka. Jste matka, ale zároveň jste průvodce, mentor, bezpečný přístav – místo, kam se můžou vždycky vrátit domů, “ řekla doslova. „Nejsem tu od toho, abych byla jejich nejlepší kamarádka. Jsem tu proto, abych pro ně byla skálou, o kterou se mohou vždycky opřít.“

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V tomto se nedá s Kidmanovou nesouhlasit – není správné, aby se rodiče ke svým dětem chovali jako k nejlepším kamarádům. Děti, a teenageři také, potřebují někdy slyšet slovo ne. A podle dcery Nicole Kidmanové, Sunday, která se dnes věnuje modelingu, je to opravdu tak, že s matkou nejsou nejlepší kamarádky, i když to tak může na první pohled vypadat.

Děti potřebují pravidla

Přestože Kidmanová vypadá jako prototyp „cool mámy“, pravidla u nich doma rozhodně platí. Sunday loni v rozhovoru pro časopis Nylon prozradila, že její dnes již rozvedení rodiče po ní vyžadovali striktní dodržování „dvou hlavních pravidel“. „Prvním bylo, že jsem se nemohla věnovat žádné práci v oblasti módy, dokud mi nebylo šestnáct. A druhé, že škola musí být vždycky na prvním místě. Zpočátku jsem to nesnášela, ale vlastně jsem moc ráda, že tato pravidla máme, protože mi pomáhají udržet si správné nastavení.“

Dělat, že věk vlastně není žádná překážka, je dnes obzvlášť mezi generací X tak trochu otázkou prestiže. Právě oni vyrostli na devadesátkách, které teď jejich děti z generace Z znovu objevují a zbožňují. Není proto divu, že trávit čas s dospívajícími dětmi a vypadat přitom jako jejich vrstevnice se stává novým rodičovským trendem.

Hranice, která se nesmí setřít

Dnešní maminky často vypadají o dvacet let mladší než generace před nimi. A tak si mnohé jednoduše přestanou uvědomovat svůj věk a začnou se dětí ptát na jejich názory na všechno možné – od módy přes hudbu až po vztahy. Jenže snažit se být nejlepší kamarádkou vlastních dětí je spíš trapné. Rodiče z generace X si tím komplikují situaci ve chvíli, kdy po dětech chtějí dodržovat večerku nebo je varují před drogami. Jen těžko je pak děti budou brát vážně.

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„Hranice mezi kulturou dospělých a kulturou mladých lidí jsou dnes mnohem méně výrazné než dřív,“ souhlasí doktorka Amanda Gummerová, odbornice na dětský vývoj a zakladatelka projektu The Good Play Guide. Podle ní je možné vnímat odklon od mnohem autoritativnější výchovy předchozích generací pozitivně. Zároveň ale dodává: „Otázkou je, zda je rodič ve chvíli, kdy na tom skutečně záleží, stále připravený být dospělým.“

Děti nakonec potřebují někoho, kdo dokáže nastavit hranice, snese, že nebude oblíbený, a dokáže dělat rozhodnutí, která se jim nemusí líbit. Pokud je to rodičům nepříjemné, měli by se zamyslet proč. „U některých rodičů může snaha být nejlepším kamarádem dítěte naplňovat i nějakou jejich vlastní emocionální potřebu,“ pokračuje Gummerová.

Výzkum dává herečce za pravdu

Klinická psycholožka doktorka Emma Svanbergová, autorka knihy Parenting for Humans, říká, že to, co Kidmanová popisuje, potvrzují desítky let výzkumu v oblasti rodičovství. „Ukázalo se, že takový přístup podporuje pocit bezpečí a odolnost dětí. Autoritativní rodiče jsou laskaví a pečující, zároveň ale nastavují jasné hranice. Respektují své děti, ale zároveň je jasné, že oni jsou kapitány rodiny,“ vysvětluje.

Kamarád je v zásadě člověk, který je vám rovný. Rodič má ale povinnosti, které kamarád nemá.

Claire Hartová, docentka sociální a osobnostní psychologie

To je opakem liberálního stylu výchovy, který se často snaží vyhýbat konfliktům a zdůrazňuje, že všichni členové rodiny jsou si rovni a každý má stejné právo rozhodovat. Může tam být spousta vřelosti, ale jen málo hranic. U některých dětí to znamená, že nakonec samy začnou hranice vytvářet – buď tím, že převezmou rodičovskou roli, nebo tím, že zkoušejí, kam až mohou zajít, dokud jim někdo jasnou hranici nenastaví.

Nebát se říci ne

„Být svému dítěti nablízku, užívat si jeho společnost a vytvořit vztah, ve kterém se vám může bez obav svěřit, může být nesmírně pozitivní. Problém ale nastává ve chvíli, kdy být jeho kamarádem začne mít přednost před tím být jeho rodičem,“ vysvětluje Claire Hartová, docentka sociální a osobnostní psychologie na University of Southampton.

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„Kamarád je v zásadě člověk, který je vám rovný. Rodič má ale povinnosti, které kamarád nemá. Dobré rodičovství někdy znamená udělat rozhodnutí, které se vašemu dítěti vůbec nebude líbit,“ vysvětluje. Podle ní děti potřebují zájem a citlivý přístup k jejich emocím, ale zároveň i vedení a pocit, že za ně v konečném důsledku nese odpovědnost dospělý.

Nicole Kidmanová a její dvě dcery, Sunday Rose a Faith (leden 2026)
Nicole Kidmanová a její dcery Sunday Rose a Faith Margaret v Paříži na přehlídce Chanel (6. září 2025)
Sunday Rose Kidman Urbanová a její maminka Nicole Kidmanová v Los Angeles (4. ledna 2025)
Nicole Kidmanová a její dcera Sunday Rose Kidman Urbanová v Paříži (29. července 2024)
9 fotografií

„Pokud se rodič začne zdráhat říct ne, nastavit pravidla nebo riskovat, že dítě naštve, protože si chce zachovat jeho přátelství, může se jejich vztah začít podobat spíše liberální výchově. Výzkumy spojují tento styl výchovy s méně příznivými výsledky u dětí, například s horšími sociálními dovednostmi a slabšími studijními výsledky,“ upozorňuje odbornice.

Rodičovství je zkrátka plné konfliktů a pro mnoho lidí je těžké se s tím vyrovnat, protože s sebou přináší spoustu hádek. Umět ale říct jasné ne je polovina rodičovské práce.

Je podle vás vhodné mít se svými dětmi kamarádský vztah?

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