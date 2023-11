Já ti do toho sice nechci mluvit, ale... Proč rádi dáváme nevyžádané rady

Když si do internetového vyhledávače zadáte výraz mansplaining, vyjede vám spousta odkazů a vysvětlení, o co jde, a pravděpodobně narazíte na následující historku.

Americká spisovatelka Rebecca Solnitová si na večírku povídala s kamarády o známém fotografovi. Jen co zmínila jeho jméno, jeden z přítomných mužů jí skočil do řeči a důležitě začal přednášet o tom, v čem výjimečnost daného umělce spočívá, že o něm nyní vyjde knížka a tak. Spisovatelka se ho pokusila přerušit, ale nešlo to, řečník byl pohlcen pocitem, že všechno ví a jeho posláním je sdělovat to ostatním. Až po chvíli se jí podařilo dostat se ke slovu a vysvětlila mu, že knihu, o jejímž obsahu ji právě poučuje, napsala ona sama.