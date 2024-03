Našla jsem lásku, ale dcera mého přítele je nevychovaný spratek, trápí Martu

Příběh Marcely Mám ho ráda, ale ji ne

Nikdy bych nevěřila, že budu řešit takové věci. Ale tak nějak se to sešlo a příjemné to rozhodně není. Ještě před pár lety jsem byla šťastně vdaná, s mužem jsme vychovávali dvě děti a všechno bylo zalité sluncem.

Aspoň já jsem si to myslela, zřejmě jsem měla klapky na očích, protože, jak se později ukázalo, manžel mě léta podváděl. Vrcholem všeho byl jeho vztah s kolegyní, za kterou se rozhodl odejít. Následoval rozvod a měsíce truchlení nad zpackaným životem.

Proč je těžké přijmout děti toho druhého? Jsou součástí vašeho partnera, máte s nimi sdílet společnou domácnost, přesto pro vás ale zůstanou vždy „cizí“, a to i v případě, že se hodně snažíte. V mnoha rodinách to funguje tak, že své děti si zaopatřuje biologický rodič a ten druhý tam jen je, v jiných se zase po tom druhém chce, aby byl nevlastní „superrodič“, aktivním způsobem se podílel na výchově a přijal na svá bedra řadu povinností. V obou variantách to může být složité, protože už pouhá přítomnost „cizích“ dětí představuje připomínku toho, že partner žil i před vámi, čemuž se přizpůsobuje i jeho další život. Platí alimenty, musí komunikovat s bývalým protějškem, touží dětem vynahrazovat, že se jim rozbila rodina… Je toho opravdu dost a náhradní rodič se mnohdy cítí upozaděný. Jeho touhy a potřeby jdou stranou, protože svět se točí kolem dětí.

Děti byly z nastalé situace tak vykolejené, že to urychlilo jejich odchod z domova. Nechtěly zavrhnout tátu, ale zároveň netoužily ubližovat mně. S odstupem času to chápu, potřebovaly zůstat neutrální, ale tehdy jsme se všichni dost odcizili.

Prostě si začaly vést život se svými partnery, za mnou občas zašly na oběd, ale už se se mnou nebavily jako dřív. Celé to bylo divné a temné období, navíc jsem zůstala sama ve velkém domě a vůbec nevěděla, co se sebou. Potkat novou lásku pro mě tak představovalo skutečný zázrak. Nedoufala jsem v něco takového už ani ve snu.

První schůzky mi vlily novou energii do žil, zase jsem chtěla žít a být krásná, hlavně pro něj, vždyť byl taky o deset let mladší! Když jsme se už trochu sblížili a vypadalo to na vážnější vztah, zasvětil mě do svojí rodinné situace. O osmiletou dceru se staral sám, žena od nich utekla.

Matka, která opustí své dítě, mi přišla odporná, a proto jsem hned navrhla, že bych holčičku, kterou v době našeho randění hlídala babička, ráda poznala. Dojalo ho to téměř k slzám, záhy jsme se domluvili, že na naše příští setkání vezme i dceru.

Jenže, abych pravdu řekla, nedopadlo to dle mých očekávání. To, že se mnou holčička nechtěla ani mluvit, ignorovala dárek, který jsem jí donesla, a pak ještě předvedla záchvat vzteku, mě úplně vykolejilo.

Rozrušilo mě také to, jak se choval stylem, že je to v pohodě, a ještě ji omlouval. Dcerku ofukoval a mně jen řekl, že není zvyklá na jiné lidi. Doufala jsem, že napodruhé to bude lepší, ale nebylo.

Není to tak, že bych holce nedala šanci a hned ji zavrhla. Dala, a mnohokrát, ale podle mě je to nevychovaný spratek, který si omotal tátu kolem prstu.

Když si něco umane, tatínek běží přes hory i lesy, aby jí přání splnil. Já jsem pro něj v ten moment nic, nebo spíš překážka v cestě. Malá to moc dobře ví a ráda toho využívá, řekla bych, že se i škodolibě směje a raduje se, jak mě zase vyšoupla.

Přiznám se, že jsem tajně doufala, že mi přítelova dcera nahradí mé děti, které uletěly z hnízda, nebo že já jí pomůžu zacelit „díru“ po mámě, o tom však nemůže být řeč. Moje děti se chovaly normálně, tady se něčeho podobného nedočkám. Když jsem to partnerovi naznačila, byla z toho hádka. Prý jsem zlá, nemám pochopení a na jeho dceru žárlím.

To si nemyslím, problém vidím jinde, bohužel. Už jsem si malovala, jak se s přítelem sestěhujeme, ale teď to tak nevypadá. S jeho dcerou dlouho nevydržím v jedné místnosti, natož abychom spolu byly stále pod jednou střechou.

Marcela

