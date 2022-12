Láska je slepá. Vztah s nevidomým jí okolí rozmlouvalo, vzít si ho nedala

Ondřej odmalička neviděl na pravé oko. „Narodil jsem se o tři měsíce dříve, což způsobilo problémy se zrakem. Na pravé jsem neviděl vůbec, ale i s levým jsem měl problémy,“ vysvětluje. Období na základní škole tak nebylo vůbec jednoduché. „Byl jsem terčem šikany. Spolužáci se mi smáli, že jsem kyklop a podobně. Zlom nastal, když jsem přešel na základní školu Jaroslava Ježka pro zrakově postižené. Zde jsem byl doslova jednooký král mezi slepými,“ říká s nadhledem. Zrak se mu nicméně postupně zhoršoval. Stačil malý úder do hlavy a hned se mu sítnice zalila krví. „Bylo to náročné, protože jsem byl hodně aktivní dítě a pořád někde běhal. Rodiče mě ale pochopitelně mírnili a stále jsem poslouchal, co nesmím.“