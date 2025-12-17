Vánoční čas je obdobím, které bylo pro naše předky zahaleno do magického kouzla. Proto v té době zkoušeli různé věštby či rituály, snažili se nahlížet do budoucnosti a pochopit smysl života. S tím je spojeno také množství pověr, především štědrovečerních.
Co všechno nedělat, aby vás nestihla v příštím roce smůla, to už asi víte. Ale víte, že existuje spousta věcí, které byste neměli dávat svým blízkým pod stromeček, pokud jim přejete jen to dobré?
Perly a kapesníky
Perlové náušničky nebo sadu krásných kapesníků? Proč ne, jsou to přece krásné věci... Jenže právě tyto dva typy dárků jsou spojeny se slzami. Co perla, to hořká slza, takže perlový náhrdelník je jako dárek hotová katastrofa.
Kapesník je pak zase magnetem na slzy. Obdarovaný by proto mohl po Silvestru trpět smutkem a slzy by ho mohly celý rok provázet na každém kroku. A to určitě nechcete.