Část 1/4

Příběh Marty Nedokážu mu říct ne

Cítím se trapně, ale musím to ze sebe dostat, mám toho plnou hlavu a k tomu nejspíš i dost zastřený úsudek. Tak tedy... Jsem vdaná, a nejspíš i šťastně. Aspoň na první pohled mi nic nechybí. Manžel se ke mně chová hezky, má mě i po dvaceti společných letech zjevně rád. Já jeho taky, ale nejen jeho...

Dřív, než jsem s ním začala vůbec chodit, jsem poznala jeho bratra. Byl to takový ten playboy, který střídá holky jako ponožky. I já jsem mu podlehla a pak jsem hořce litovala. Dlouho jsem se dávala dohromady. Svého současného manžela jsem pak potkala zcela náhodou, a že je to bratr toho proutníka, jsem zjistila až na svatbě.

On i manžel měli jiného otce, takže jsem opravdu neměla tušení. Už tehdy jsem váhala, zda to mám manželovi říct, ale ve svatební den se to jaksi nehodilo. Navíc mi i jeho bratr naznačil, že to není dobrý nápad. Pomlčela jsem tedy, jenže tím to celé neskončilo.

Víte, že… … zhruba polovina podváděných dokáže nevěru odpustit a druhá ne? … nevěře většinou předchází nespokojenost ve vztahu? … nevěra v rodině končí v 90 procentech případů tím, že se rodina rozpadá a ti, kteří z ní odejdou jako pár, se pak se zbytkem příbuzných přestanou stýkat? … nevěrníky nebývají jen muži, jak se hodně traduje, ale i ženy a poměrově to vyjde zhruba padesát na padesát? … podvádění leze hodně do peněz, protože nevěrník utrácí za kosmetiku i oblečení, aby před milencem či milenkou vypadal co nejlépe, plus něco stojí i samotné randění a hlavně ustavičné krytí?

Asi dva měsíce po svatbě se u nás stavil a manžel nebyl doma. Chtěl na něj počkat, ale během toho času jsme spolu skončili v posteli. Bylo to úžasné, ale potom jsem se dost styděla. Vlastně mi ze sebe bylo zle a svým způsobem se mi ulevilo, když se ukázalo, že se ten pořád neodolatelně přitažlivý bratr má stěhovat do zahraničí.

Roky jsem tak žila se svým hříchem a manžel nic nezjistil. Bohužel (nebo bohudík) se můj švagr loni vrátil. V cizině ho to nejspíš přestalo bavit, ale přivezl si s sebou ženu a syna. Ani to ho ovšem nezastavilo a při první příležitosti, která se naskytla, jsme se spolu opět vyspali. Tentokrát to bylo ale ještě vášnivější než před lety. Měla jsem pocit, že mi šíleně chyběl. A jak se mi svěřil, i já jemu.

Nechápu to a nevím, co se to se mnou děje. Nejsem v manželství nespokojená, jenže když vidím švagra, zapomenu na všechno a je pro mě jen on. Teď občas i přemýšlím nad tím, že to manželovi řeknu. Ulevilo by se mi a třeba bych mohla být s jeho bratrem oficiálně.

Zároveň se ale bojím, že by to neklapalo, že to má své kouzlo právě proto, že je to zakázané a tím i vzrušující. Přijdu si zmatená a často dost nešťastná, absolutně nevím, jak z toho ven.

Marta

