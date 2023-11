Jak ustát roli nevěrnice. Rady, když se zamilujete a když to praskne

Může to být kolega v práci, kurýr, váš klient či soused. Prostě zničehonic přeskočí jiskra a vy jste v tom až po uši. Má to ovšem háček. Žijete v méně či více spokojeném vztahu, který z určitých důvodů nechcete v žádném případě opouštět. Tedy alespoň zatím. Možná do mimopartnerského vztahu bezhlavě skočíte a neřešíte následky. Pokud vám ovšem na vašem oficiálním vztahu záleží, stálo by za to se zastavit, a než spadnete do spárů pokušení, uvědomit si pár zásadních věcí.

„Kolikrát jsem měla dokonce tendenci mu o svém úletu říct jen proto, abych sama sobě ulevila. To mi ale přišlo sobecké.“