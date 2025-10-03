Kdo podvádí více?
Jednorázová nevěra bývá často popisována jako „chyba“, „úlet“ nebo „moment slabosti“. Na rozdíl od dlouhodobých afér nejde o paralelní vztah. I tak ale dokáže zásadně proměnit to nejintimnější — sexuální dynamiku mezi partnery. Nejde jen o důvěru, ale také o to, zda se těla i mysl znovu (ne)potkají v intimním životě s podvedeným partnerem.
Na úvod je třeba říct, že pokud máte vy nebo váš partner sklony k nevěře, nejste v tom sami. Výzkumy ukazují, že míra nevěry může dosahovat 60 až 70 %. Je přitom těžké získat přesné číslo, protože vše je hlášeno samotnými partnery.
Přestože je nevěra obecně více připisována mužům, pravda je taková, že nevěrná jsou obě pohlaví. Například studie provedená na Univerzitě v Indianě zjistila, že ženy a muži podvádějí ve stejné míře. Důvody, proč jsou muži a ženy nevěrní, se však obvykle liší.
„Většina žen podvádí, protože se cítí citově deprivovaná. Muži jsou nevěrní, protože se často cítí sexuálně deprivovaní,“ říká Tina B. Tessinová, psychoterapeutka a autorka knihy Peníze, sex a děti: Přestaňte se hádat o třech věcech, které vám mohou zničit manželství. Důležité je uvědomit si, že ať už je nevěrný kdokoliv, i krátkodobá aféra bude mít vždy vážný dopad na vztah.
Průzkumy ukazují, že po odhalení nevěry může být sexuální intimita buď na čas úplně přerušena, nebo naopak krátkodobě intenzivnější. Pro některé páry je sex nepředstavitelný, protože dotek připomíná zradu. Jiné hledají blízkost paradoxně právě skrze fyzické spojení — jako potvrzení, že bývalé pouto ještě existuje. Odborníci však varují, že bez otevřené komunikace a práce na emocích může tato „náhradní vášeň“ vyhasnout stejně rychle, jako přišla.