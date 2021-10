Pánové, pozor, záletnice mají menší poprsí a slabost pro sexy prádlo

Na mimopartnerské intimní poměry má každý člověk svůj vlastní názor. Většinou však bývají avantýry ve společnosti odsuzovány a považovány za nejhorší možnou zradu. Nicméně postupem času, let a zkušeností někteří lidé přehodnotí svůj dosavadní postoj.

Děje se tak nejčastěji tehdy, když se vztah dostal do stereotypních kolejí, vytratila se jiskra vášně a intimní chvilky probíhají jen zřídka. To pak i zarputilí odpůrci nevěry začnou možnou avantýru vnímat jako vzpruhu jinak spokojeného partnerství.

Nejen láska kvete v každém věku, zdá se, že i chuť na divoký sex...

Na věku nezáleží

Ač ženy také nejsou svaté, přesto podle údajů z nedávného průzkumu publikovaného na stránkách Institute for Family Studies 20 % mužů a 13 % žen uvedlo, že v manželství měli sex s někým jiným než s manželkou/manželem. Ve věku 18 až 29 let dokonce podvádí ženy mírně častěji než muži (11 % vs. 10 %).



Tato mezera se však rychle mění ve věku od 30 do 34 let a ve starších věkových skupinách se zvětšuje. Ženy ve věku 60 let hlásí nejvyšší míru nevěry (16 %). Pro srovnání, míra nevěry mezi muži ve věku 70 let je nejvyšší (26 %) a zůstává vysoká u mužů ve věku 80 let a starších (24 %). Genderová propast v podvádění tedy vrcholí mezi nejstarší věkovou skupinou (věk 80+).



Se zajímavou myšlenkou ovšem přišla doktorka Tammy Nelsonnová, párová terapeutka a autorka knihy When You are The One Who Cheats (Když jsi ten, kdo podvádí). „Nelze přesně říci, jestli je v průměru podváděno více mužů nebo více žen, protože ženy lépe skrývají své záležitosti. Ženy totiž obecně čelí tvrdším trestům za podvádění. Nechtějí ztratit svou finanční podporu, riskovat ztrátu svých dětí a v některých zemích dokonce doslova ohrožovat vlastní život,“ vysvětluje terapeutka.



Malá ňadra, velká hříšnice

Pokud vás zajímá, které ženy jsou vůbec ty největší záletnice, pak to jsou ty, ke kterým příroda nebyla až tak štědrá. Nemyslíme tím inteligencí, ale poprsím.

Majitelkám drobnějšího hrudníku nejnovější průzkum jistě radost neudělal.

Celkově je mezi ženami, které své partnery podvádějí, nadpoloviční většina s velikostí od AA do C. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu britské seznamky pro zadané IllicitEncounters.com. Z odpovědí více než 800 žen totiž vyplynulo, že celých 52 % záletnic nosí podprsenky ve velikosti AA až C. Vůbec nejvíce nevěrných žen je pak ve skupině s velikostí B, a to rovnou 27 %.



„Ačkoliv je i dle průzkumů velké množství mužů přitahováno velkými prsy, většina si u svých sexuálních partnerek více než velikosti poprsí cení celkového sex-appealu, sebevědomí a podobně. Stejně tak není nijak prokázáno, že by si žena s velkými prsy užívala lepší milostný život nebo byla v sexu lepší,“ doplňuje k tématice spojitosti velikost poprsí a sexuálního života Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.



Sexy prádlo jen pro milence

A je tady ještě jedna zajímavost, která jistě nepotěší nejednoho milujícího manžela. Průzkum odhalil i to, že pokud si žena kupuje sexy prádlo, v drtivé většině tak činí pro potěchu svého milence, nikoliv manžela. Zatímco na milování se zákonným partnerem si jej nakoupí pouhých 11 % žen, 73 % žen si pěkné prádélko pořídí proto, aby zaujaly svého milence.

Pánové, jestli vaše žena v poslední době kupuje jeden sexy set spodního prádla za druhým, pravděpodobně to není pro vaše oči a potěchu.

Prádlo si dámy přitom nechodí vybírat do specializovaných obchodů, nejraději ho nakupují v řetězcích, kde se položka snadno ztratí mezi nákupem potravin a dalších běžných potřeb do domácnosti.



„Atraktivní nebo erotické prádlo přitom rozhodně nezvýší požitek ze sexu pouze mužům, ale i samotným ženám. Dokáže jim dodat sebevědomí a sexuálně je nabudit. Má-li žena milence, netouží po běžném rutinním sexu, ale naopak si chce dopřát jedinečný sexuální prožitek se vším všudy,“ komentuje téma Adam Durčák.