Náš život i vztah pozitivně změnila milenka mého muže, připouští Jitka

Část 1/2

Příběh Jitky Ve třech se nám žije lépe

Můj muž i já jsme léta pracovali v jedné firmě. Oba jsme měli pěkná místečka, peněz tak akorát, k tomu super kolektiv, bavilo nás to. Ale všechno se změnilo, když byla společnost nucena ukončit svou existenci.

Byli jsme zklamaní, naštvaní a zoufalí. Na dlažbě se nás ocitlo mnoho a najít nové uplatnění v oboru se povedlo jen několika. A já ani můj muž jsme mezi těmi šťastlivci nebyli.

My ale oba pracovat chtěli, po měsících zoufalého rozesílání životopisů jsme byli ochotni už dělat cokoliv. „Budu klidně uklízet veřejné záchodky nebo pomáhat v márnici,“ říkala jsem. Nakonec jsme si oba práci našli, ovšem byla to hrůza.

Málo peněz, mimo obor, kolektiv šílený, navíc jsme už dělali každý jinde. Byla jsem zvyklá s manželem trávit v zaměstnání celé dny a tohle nás hodně odcizilo. A to ani nemluvím o tom, že jsme dřív jezdili na výlety a dovolené, chodili se bavit. Tohle vše zmizelo, neměli jsme peněz nazbyt, zůstala jen práce, která hlavně mě vůbec netěšila.

Notně se to odráželo na našem vztahu. Hádali jsme se kvůli hloupostem, bylo u nás pořád dusno. Všechno bylo na levačku, a aby toho nebylo málo, přišel jednoho dne manžel s další jobovkou.

„Někoho jsem potkal. Neber to zle, ona se umí usmívat a není pořád tak naštvaná jako ty,“ začal. Nevěděla jsem, jestli křičet nebo plakat, úplně mě odzbrojil. „Víš, já tě mám rád a nechci tě opustit, ale potřebuju být občas i s někým, kdo mě nabije pozitivní energií,“ vysvětloval.

Triáda jako možnost Milostný vztah, to jsou v klasickém pojetí dva lidé. Ale někdy se v něm objeví tři. Triády jsou pro mnohé něčím nepochopitelným, domnívají se, že to nemůže fungovat. Nicméně odborníci tvrdí, že v některých případech to jde. Chce to však hodně lásky, respektu a tolerance. A taky jasně daná pravidla. Jenže ta neplatí univerzálně, záleží na tom, jak se konkrétní trojice dohodne. Otevřená komunikace je proto nezbytná, už jen z toho důvodu, aby si účastníci vyjasnili, co je a co není nevěra.

Ne, že by mě tím nějak uklidnil, ale kdybych k tomu všemu měla řešit ještě rozvod, asi by mě to už úplně zničilo, takže jsem se vykřičela a pak... nic. Můj muž měl prostě milenku a já to, ač nerada, přijala.

Sama jsem být nechtěla, tak jsem se s tím musela zkusit vyrovnat. Byla jsem z toho smutná, přece jen jsem normální ženská, která chce mít manžela pro sebe. A pak mě manželova milenka jednoho dne pozvala na večeři...

To, co se mi cestou za ní honilo hlavou, nebudu ani popisovat, směs nenávisti a ponížení tvořila základ. Otevřela mi ale od pohledu sympatická paní v mém věku, žádná mladice, sexy blondýna na podpatcích ani něco podobného, prostě příjemná žena, která mě vřele přivítala, výborně pohostila a nakonec mi pomohla sehnat fantastickou práci.

Zní to blbě, ale manžel má zkrátka dobrý vkus a pořídil si milenku, která je… skvělá. Nechci pomýšlet na to, co s mým mužem dělá nebo nedělá, schází se s ní zhruba jednou týdně, ale vlastně mi to až tak nevadí.

Díky tomu, že se zase zlepšila naše finanční situace, si teď s manželem užíváme jako dřív. Mě opět baví chodit do práce, můžu se věnovat koníčkům a celkově je všechno lepší. Pravda, za cenu toho, že jsme ve vztahu tři.

Asi je to divné, možná trochu zvrácené, ovšem ruku na srdce, copak je na tom něco špatného? Nikde se tím radši nechlubím, ale říkám si, že pokud jsme všichni v pohodě, je to vlastně v pořádku.

Jitka

Mohli byste žít v triádě jako Jitka? celkem hlasů: 3 Ano 0 %(0 hlasy) Ne 67 %(2 hlasy) Nevím 33 %(1 hlas)

A jak neplánované soužití ve třech ovlivnilo život Zdeny? To zjistíte na další straně.