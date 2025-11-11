Vztah v pavučině lží. Karolíně dělá vrásky nevěra, Hedvice vtip na seznamce

Lhát se sice nemá, ale někdy se to v životě tak semele a člověk se do nepravdy zamotá tak, že je těžké najít cestu zpět. To se také stalo Hedvice a Karolíně, které pustily lež do svého vztahu a nyní nevědí, co s tím. Jak byste se zachovali na jejich místě?
Ilustrační snímek

Příběh Karolíny: Podvedla jsem manžela

Moje soukromá vichřice začala před čtyřmi lety. S manželem jsme tehdy měli vážné problémy. Brali jsme se ve dvaceti, protože jsem byla těhotná, záhy se nám narodil další syn a pak jsme spolu léta řešili jen děti a každodenní provoz domácnosti.

Kdy je povolené lhát?

Říká se tomu bílé lži a jsou to drobné nepravdy, které ve vztahu aplikuje mnoho lidí. Klidně totiž řeknete, že někomu něco sluší, protože víte, že to chce slyšet. Co si doopravdy myslíte, to víte jen vy.

Taky většinou partnerovi, který něco uvaří, nebudete v případě, že se mu jídlo tak docela nepovedlo, vehementně vmetat do tváře pravdu. Na jeho otázku, jestli vám chutnalo, jen přikývnete a máte klid.

Ovšem pozor, i drobné a nenápadné lži vám mohou ubrat na důvěryhodnosti. Když třeba partnerovi po deseti letech přitakávání, jak vám od něj chutná, v rámci nějaké hádky napálíte do obličeje, že připravuje samé blafy, asi to tak snadno nepřejde.

Jenže kluci nám vyrostli a ukázalo se, že bez jejich přítomnosti už prakticky neumíme fungovat. Neměli jsme si co říct a já vážně uvažovala o tom, že půjdeme od sebe. Jela jsem tehdy s kolegyněmi z práce na wellness víkend. Tam to zajiskřilo mezi mnou a masérem.

Docela mi lichotilo, že o mě někdo má zájem, že jsem pro něj atraktivní, takže jsem se nechala ochotně svést. Vím, nebylo to zrovna fér k manželovi, ale vzhledem k tomu, že ten si někde užíval s kamarády a navíc si mě už zhruba půl roku prakticky nevšímal a nechtěl se mnou ani spát, neměla jsem až takové výčitky.

Přijela jsem pak domů a tam mě k velkému překvapení čekal manžel, který byl jako vyměněný. Nejspíš mu s kamarády něco došlo, přinesl mi i kytku a vrhl se na mě hned ve dveřích. Překvapilo mě to, ale příjemně. Vzpomněla jsem si na pěkné časy, co jsme spolu zažili, a říkala si, že to s ním asi nechci vzdát. Všechno mohlo být zase v pořádku, kdybych se zanedlouho nedozvěděla u gynekologa, že jsem opět těhotná.

Nevěřila jsem vlastním uším, táhlo mi na čtyřicet a byla jsem z toho víc paf než před lety. Ale co bylo vůbec nejhorší, došlo mi, že se to muselo stát během toho osudového víkendu, kdy jsem si užívala s masérem a pak s manželem. Vycházelo to naprosto přesně a taky jsem si zcela jasně vybavila, že o ochranu se ten večer nikdo z nás nestaral...

Příběh Veroniky: Manžel mě sexuálně nepřitahuje, vášeň jsem našla u milence

Na svět jsem přivedla zdravého chlapečka a manžel se v něm našel. Vlastně to našemu vztahu dost pomohlo, zase máme o koho pečovat, kolem koho běhat, zase máme spojovací článek.

Bohužel mi všechno to hezké kazí jedna „maličkost“, kterou jsem svému manželovi zatajila – že chlapeček taky nemusí být jeho. Není dne, kdy bych na to nemyslela. Dokonce jsem už přemýšlela, že bych se přiznala, ale co bych pravdou získala?
Karolína

