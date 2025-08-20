Zavíráte oči před nevěrou? Tolyamorie může být řešením, má však svá ale

Láska je krásná, ale někdy bolí. Obzvlášť v momentě, když zjistíte, že vás partner podvádí. Co teď? Odejít, nebo zůstat a překousnout to? Trendem současnosti je tolyamorie, není ovšem pro každého.
Není nevěra jako nevěra

Poslední dobou se často mluví o tolyamorii, tedy o tolerované nevěře. Podle psychologů se týká stále více párů, které spolu žijí dlouho a nechtějí kvůli úletům zničit vše, co vybudovali.

Bohužel model, kdy jeden podvádí a druhý si hraje na „slepou bábu“, moc nefunguje. A mnohé ženy, které na to přistoupily, přiznávají, že jim taková situace rozdírá duši. Jste jednou z nich?

Profesionální společnice radí, jak poznat u partnera nevěru

O mužích se říká, že jsou lovci, a být celý život s jedinou ženou je pro ně prý nepřirozené. „Je to, jako když máte rádi steak, ale máte ho na talíři každý den. Jednou přijde chvíle, kdy se vám přejí a vy zatoužíte dát si třeba obyčejná míchaná vejce,“ přirovnává vztah a jídlo americký sociolog Eric Anderson, který dlouhodobě podrobuje zkoumání mužskou nevěru. Podle něj má tento „citový podvod“ spoustu variant a důležité je rozlišovat, jakým způsobem vám váš partner zahýbá.



