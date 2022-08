O nevěře si promluvte už ve chvíli, kdy jste zamilovaní, radí vztahový kouč

Podle významového slovníku byla nevěra dříve nazývána pojmem cizoložství. A z toho je zřejmé, že se jednalo o situaci, kdy jeden z partnerů, který dal slib věrnosti, ležel s partnerem jiným.

Cizoložství bylo v minulosti krutě trestáno – třeba proto, že se muži snažili zabránit výchově cizích potomků. S nástupem antikoncepce a sociálních sítí se cizoložství ale přestalo nazývat cizoložstvím, proto že tento pojem nezahrnuje všechny nuance nevěry, jež může jeden partner páchat na druhém. Podle odborníků totiž v dnešní době existuje několik druhů nevěr a s každou je třeba se vypořádat.

Nastavte si hranice

Jak říká vztahový kouč Milan Šmíd: „Nevěra je velmi pestrá. Respektive možnosti toho, co nevěra být může, a co nikoliv. Pro patologického žárlivce ve vztahu může být nevěrou, když se jeho manželka usměje na číšníka, který jim v restauraci donesl pivo, pro muže lakomého může být spíš než fyzický kontakt partnera s cizím člověkem bolestivá nevěra finanční…

A tak by se dalo pokračovat donekonečna. Proto všem partnerům doporučuji, aby si na téma nevěry popovídali v době, kdy jsou zamilovaní a myslí si, že jim nic takového nehrozí. I proto, že si tak jasně stanoví vztahové hranice a ani jeden z nich nebude překvapený z toho, jak se jeho partner chová v situacích, které v budoucnu jistě nastanou.“

Dnešní doba nevěrám nahrává. Kromě pozvání na kávu na ulici, jež se podle statistik už prakticky neděje, a pokud ano, zainteresovanými jsou lidé nad padesát let, velice frčí nevěra emoční, nevěra na sociálních sítích a další formy téhož.

„Je velice složité vysvětlovat někomu, kdo našel partnera na sociálních sítích a sdílí s ním více myšlenek a pocitů než se svým oficiálním protějškem, že právě takové chování je pro jeho stávajícího partnera nepřijatelné,“ konstatuje Šmíd.

Tento druh nevěry se velmi často odehrává v době, kdy je žena s dětmi na rodičovské dovolené a muž, který ze svého pracovního stereotypu nevypadl, má pocit, že mu manželka, která se soustředí pouze na výchovu dětí, nerozumí. Proto začne svoje myšlenky místo s partnerkou sdílet s někým, koho objevil na sociálních sítích. Najednou užasle stojí a vnímá, že mu někdo naslouchá, sdílí jeho pocit.

Problém je však v tom, že takto angažovaný muž nedokáže rozpoznat, že z jeho ženy nevyzařuje nezájem, ale jen naprostá únava a vyčerpání z neustálé péče o děti. Ten, kdo stojí vně rodičovského kruhu, je vždy zajímavější než ten, kdo je uvnitř.

Zrada se vším všudy

Poslední fází je pak fyzická nevěra, kdy dochází na sex. Ale pozor, někdo za fyzickou nevěru může považovat už i jen fyzický kontakt s jiným člověkem – doteky, hlazení a další. Na sex hned není třeba myslet, ublížit mohou i mnohem nevinnější formy kontaktu.

Od nevěry ze sociálních sítí je to už jen kousek k nevěře fyzické. Pokud tam totiž najdete někoho, s kým je vám opravdu dobře, máte pocit, že vám rozumí a nechce po vás jen plnění povinností, začnete o něm snít. Ale to se vám může přihodit i v případě, že narazíte na charizmatického kolegu či kolegyni v práci. Ani oni nesdílejí běžné stereotypní rodinné povinnosti a starosti, proto se snadno stávají předmětem tužeb a snění.

Ovšem pozor, i snění o jiném nežli stávajícím partnerovi může partner oficiální považovat za nevěru. Podle odborníka může být právě snění o někom jiném považováno za dlouhodobou zradu a být dokonce bolestivější než fyzická rychlovka na jednu noc:

„Opravdu je možné se setkat s názorem, že pokud něco uděláte bez dalších závazků a slibů, jde o úlet, je to omluvitelné, protože chybujeme všichni. Na druhou stranu člověku, který je v roli podváděného partnera, může velice uškodit vědomí, že jeho protějšek nesní o něm, ale o někom jiném.

Začne okamžitě zkoumat, proč tomu tak je, a s ohledem na to, jak probíhá výchova, většinou hledá chyby na sobě, ne na partnerovi. A dokonce ani nepřipustí, že by se na vzniklém problému mohli podílet oba stejnou měrou.

Jak tvrdí klasik, na nevěru je potřeba tří lidí. Dvou, kteří spolu ve vztahu nekomunikují, plus třetího, který ke komunikaci i dalším krokům svolný je. Rozhodně tedy doporučuji každému, kdo se ocitne v citovém trojúhelníku, aby nekladl vinu sám sobě. Na nevěru jsou vždy potřeba právě ti tři, kteří ji musí prožít, vyrovnat se s ní a vyvodit nějaký závěr z toho, co se v jejich životech odehrálo.“

Kdo za to může?

Základem každé nevěry, která má šanci na úspěch, je alchymie, sexuální napětí a pocit spřízněných duší. Málokdo si ovšem uvědomuje, že když při provalené nevěře zboří mosty, ocitne se dříve nebo později ve stejném bodě, do jakého se do stal i ve svém předchozím vztahu. Tedy, bude snít o někom jiném, protože v oficiálním svazku se bude cítit frustrovaný, znuděný a zničený množstvím povinností, které je potřeba dodržovat, aby partnerský vztah fungoval.

Podle výzkumu jsou ideálním časem pro nevěru letní měsíce a pak také období vánočních večírků. V době covidové nevěra a zájem o ni po - dle statistik polevil, protože hotely byly zavřené a doma se nic moc provozovat nedalo.

S manželkou či manželem na home office v kuchyni a dětmi na distanční výuce v dětských pokojích tedy rozhodně ne. Navíc ubylo možností a příležitostí k seznamování. To už je ale minulostí, takže nevěra se vrací zpět, a ve skvělé kondici.

Jak se s nevěrou vyrovnat?

Je to zdánlivě jednoduché. Snažte se rozebrat, proč jste se v takové situaci ocitli, a zeptejte se partnera, zda s vámi chce vzniklou situaci řešit. Pokud spolu mluvit neumíte, objednejte se k rodinnému psychologovi nebo koučovi, který s vámi probere, co se dělat dá, co se udělat mělo a případně i to, jestli si dáte i po provalené nevěře ještě šanci.

Podle provedených statistik mužům více vadí, když je jim jejich oficiální partnerka nevěrná fyzicky, a ženy zase nemohou snést, když je jim partner nevěrný emočně. Představa, že při společném sexu sní o jiné, je pro ně velmi bolestivá a dlouhodobě neakceptovatelná.

Faktem také je, že v případě, kdy k odhalení nepřijatelné nevěry dojde, je zapotřebí, aby na vztahu pracovali oba. A jasně si řekli, že o to mají upřímný zájem. Pokud to tak není, je třeba se včas a se vztyčenou hlavou rozejít.

Nebo si naordinovat pauzu. Popřemýšlet jednotlivě o tom, co kdo od života chce, jestli mu to stávající partner umí a může dát. A pokud chcete vztah dál budovat, je třeba vymyslet, jak se vyhnout vztahovým stereotypům. Což se vám bude hodit i v případě, že ze vztahu odejdete a budete budovat jiný. Protože i ten je už z principu neměnných vzorců chování velmi ohrožen právě nevěrou ze stereotypu.

Odborník dodává: „Jsou dvojice, které se i po provalení nevěry dovedou semknout a najít k sobě cestu. Na druhou stranu je také fakt, že ztráta důvěry ve vztahu je tím nejbolestnějším, co vás může potkat, a je tak třeba připravit se i na možnost, že to nevyjde. Že si vztahovou agonii prodloužíte o rok či dva a nakonec zjistíte, že s člověkem, který ve vašich očích selhal, zkrátka žít nechcete. Přesto než toto rozhodnutí uděláte, je dobré zamyslet se nad tím hezkým, co vám provinilý partner dával, a zda o to chcete definitivně přijít.

Počítejte s tím, že vztahy, které zničila nevěra, se ani při nejlepší vůli obou partnerů nedají napravit ze dne na den. Může to trvat měsíce, někdy i roky. Hledání společné cesty a vzájemné důvěry může být totiž pořádně komplikované a přeskočení jakékoliv fáze smutnění po tom, co bylo, vás může pořádně vyčerpat.

Klidně popusťte uzdu emocím, nebojte se vykřičet ze sebe svou zlobu. Nehloubejte nad minulostí, spíš přemýšlejte nad tím, jaká by měla být vaše budoucnost. Jak již bylo řečeno, partnerova nevěra není vaše vina, takže se neobviňujte. To, jak bude váš život vypadat, máte ve svých rukách. A ve své mysli.

Pokud je víc toho hezkého, na čem je možné stavět, o rekonstrukci se pokuste. Jestli ne, možná právě selhání partnera je signálem, že máte svůj život nasměrovat jiným směrem. A bez něj. Po přijetí nevěry se totiž může dostavit i obrovská úleva. Co když je právě to spouštěcí mechanizmus k vaší skvělé a spokojené budoucnosti?

Oplatky se nepečou

Je pochopitelné, že podváděného partnera napadne, že druhému oplatí stejnou mincí. Nedělejte to. Pokud nejste typ na nevěru, rychlovka jen proto, aby ten druhý viděl, vám přinese pouze starosti a psychickou úzkost. Protože to pak budete vy, kdo se bude muset vyrovnat nejen s partnerovým, ale i svým vlastním pošlapáním hodnot, ve které jste věřili.

Navíc výčitky svědomí dokážou být pořádné potvory a trápit by vás mohly i v momentě, kdy si budete myslet, že je vše už zase zalité sluncem, že jste nevěru ustáli. Tak si nepřidělávejte starosti. Na to, jak se s takovým životním přešlapem vyrovnat, neexistuje jednoduchá odpověď.

Možností jsou desítky, variant toho, jak jedna taková záležitost dopadne, může být nepřeberně. V každém případě nevěru považujte za něco, co vás sice potrápí, ve finále ale snad i obohatí. Protože i díky řešení vzniklé situace se dozvíte hodně o sobě. Držíme vám palce, abyste tak nepříjemný střet s realitou ustáli důstojně a se ctí!