Miluju ho, ale on je zadaný. Když hlava tuší, že chybuje, ale srdce zavelí

Příběh Magdy Mělo to být jen přátelství

Nevěra je aktuálně téma, o kterém vím docela dost. Bohužel. Ale na svou obranu mohu prohlásit, že jsem nic takového neplánovala ani nechtěla. Skončila jsem jako mírně zahořklá čtyřicátnice, které už muži dali tolikrát za vyučenou, že to prostě s opačným pohlavím zabalila.

O vztah jsem přestala usilovat, zakládání rodiny, po které jsem toužila, jsem vzdala. Ulevilo se mi, žádný chlap mi neubližoval a nerval mi srdce, jen mi trochu chyběl nějaký blízký člověk, někdo, s kým bych si mohla popovídat.

Pracuju jako servírka v jednom baru, jsem zvyklá, že mi lidé v opilosti vyprávějí svoje trudné příběhy. Poslouchat umím znamenitě, ale moje problémy až tak nikoho nezajímají. Tedy až na jednu výjimku.

Ten pán přišel už odpoledne a vypadal, že nemá dvakrát dobrý den. Tvářil se smutně, i přesto si se mnou začal povídat, ne však kvůli tomu, aby se mi svěřil, ale jen tak, chtěl se překvapivě dozvědět něco o mně. Klábosila jsem s ním skoro celý večer, před zavíračkou mi poděkoval a slušně se zeptal, jestli by mohl zase někdy přijít.

Pobavilo mě to, o svolení trávit čas v baru mě jen tak někdo nežádá. Souhlasila jsem ale víc než nadšeně, opravdu to byl fajn společník. Pár dnů trvalo, než to „někdy“ přišlo, ale potom se opravdu objevil. Zase jsme si povídali a skončilo to tím, že mě pozval na večeři. I když jsem měla na mužské pokolení pifku, tohle bylo takové jiné, měla jsem spíš pocit, že mám kamarádku na pokec, která je zároveň nesmírně přitažlivá..

Neodolala jsem tehdy a šla. U dezertu to na mě ten sympaťák celé vybalil. Žije se ženou, kterou právě zavřeli. Byla odsouzena za nějaké finanční machinace, zřejmě zpronevěru, to moc řešit nechtěl, ale to podstatné mi oznámit toužil – než se ona paní vrátí z vězení, stará se jí o dvě malé děti.

Byla jsem z toho samozřejmě paf, rozum mi sice říkal, že mám utíkat, ale srdce to vidělo jinak. „Neboj, nic po tobě nechci, nikoho nehledám, ale ráda si zajdu občas pokecat,“ snažila jsem se z toho nějak vybruslit. A vypadalo to, že je s mou odpovědí spokojený. Prostě to sám úplně nezvládal, notabene, když ty dvě malé holčičky ani nebyly jeho.

S partnerkou byl jen tři roky, ale slíbil jí, že děti budou po dobu jejího pobytu za mřížemi zaopatřené. Pomáhala mu s tím její sestra, takže příležitostně měl čas. A ten se jal trávit se mnou. Nejdřív jsme spolu opravdu jen kamarádili, později se to zvrtlo.

Stále jsem si opakovala, že se nesmím zamilovat, že nesmím v nic doufat, ale vymklo se to mé kontrole. Uplynulo už několik let, co jsme takhle spolu, aniž bych věděla, co bude dál. On sám to neví.

Nechce ublížit dětem, nechce přitížit partnerce, nechce ztratit mě. Nebo to aspoň tvrdí. Netuším, co mám dělat, ale nedokážu se od něj odpoutat. Vůbec nejvíc se však bojím toho, co přijde, až jeho přítelkyni pustí. Vrátí se k ní, nebo bude se mnou?

Magda

