Lev
Lev nenávidí pocit, že by měl být za něco dlužný. Jistou dobu, dokud si líže rány, je velmi vděčný, někdy až okázale. Když se ovšem zahojí, už se k vděčnosti nevrací. Strašně se totiž za své selhání stydí.
|
Býci uspějí, Kozorohům rupnou nervy. Adventní tarotskop pro všechna znamení
Nesnese pocit, že musel být podpořen, a byla tak zpochybněna jeho pozice ve světě. Nepřipomínejte mu to, raději se vedle něj postavte jako rovný k rovnému. On si vaši pomoc cení, ale prostě… psst! Už se k tomu nevracejte, bolí to.