Síťujte při sportu, v práci i na dětském hřišti. Networking vám zlepší život

Část 1/5

Výraz networking se na první pohled tváří poněkud složitě, ale ti, co aspoň trochu vládnou angličtinou, nejspíš už tuší, odkud vítr vane. Skládá se ze slova „net“, což znamená síť, a „working“ – odvozeného tvaru od slovesa „work“, tedy pracovat. Suma sumárum jde tedy o jakousi „práci na síti“, přesněji řečeno o vytváření sítě.

Ptáte se jaké? Takových sítí mohou být spousty: třeba vaši kolegové z branže, volejbalový oddíl, kam si chodíte pravidelně zahrát, zahrádkářský spolek, jehož jste členem, vaše oblíbená facebooková skupina, parta maminek na pískovišti, kde trávíte každou sobotu se svými ratolestmi…

Samotný networking je pak o tom, získávat přátele a známé – lidi, kteří mají stejné zájmy, potřeby a priority. O tom, umět se seznámit a poznat, vycházet spolu a jako bonus se rádi potkávat. A díky tomu obohatit svůj život o zajímavé kontakty a tipy.

Zní to moc hezky, viďte? Je v tom ale jeden háček. Networking je vždy výhradně o vás. Jste to pouze vy, kdo musí začít splétat sítě. Do toho se nám ale často nechce a leckdy vlastně ani nevíme, jak na to.