Nespavost jako mučivý nepřítel v hlavě. Jak zvolit jídlo a které rady jsou placebo

Desítky hodin jste strávili brouzdáním po internetu a hledáním, co by vám mohlo pomoci, ale nic z toho nezabralo, bohužel. Sladký odpočinek nepřichází. V takových chvílích se člověk často zacyklí do paradoxního kruhu utrpení. Čím víc se snažíte usnout, tím méně se vám to daří. Mozek je přetížený úkolem, který se zoufale pokouší vyřešit. Právě proto nedokáže vypnout, na což spánkoví odborníci často upozorňují. „Usnete přesně ve chvíli, kdy se tím přestanete zabývat a řešit to,“ zní jejich rada.

Opakem červené je modrá – barva ranního nebe, která nás aktivizuje. Čím víc modrého světla, tím méně melatoninu, a tedy i spánku.