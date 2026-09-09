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Alopecie přišla v šestnácti. Nejvíc mi chybí řasy, přiznává Blanka Pelcová

Anna Bortlová
  20:00

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Blanka Pelcová | foto: Michal Fanta

Blance Pelcové vstoupila alopecie do života poprvé v šestnácti letech. Ve třiadvaceti přišla o vlasy kompletně. „Hodně dnů a nocí jsem probrečela. Dostala jsem se do stavu, kdy jsem nesnášela ostatní lidi za to, že mají vlasy,“ říká žena, která dnes prodává paruky a jejich barvu si ladí s oblečením.

Kdyby vám před deseti lety někdo řekl, že se budete fotit do časopisu, co byste mu odpověděla?
Asi bych si zaťukala na čelo, že to se stoprocentně nestane. V té době jsem měla problém vyjít bez vlasů na ulici, natož se fotit. Dodnes se před kamerou nebo foťákem stydím, ale občas je potřeba vystoupit z komfortní zóny.

Kdy se u vás onemocnění poprvé projevilo?
Když mi bylo šestnáct. Na hlavě se mi začaly tvořit lysiny, ale zhruba do roka mi díky homeopatii holá místa zarostla. Pak jsem měla nějakou dobu klid. Znovu se mi to rozjelo před státnicemi na vysoké škole, spouštěčem byl tedy nejspíš stres. Tenkrát mi už ale lysiny nezarostly, naopak mi vypadaly i řasy, obočí a celkové ochlupení těla. Obhajobu bakalářské práce jsem už dělala v šátku.

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Alopecie přišla v šestnácti. Nejvíc mi chybí řasy, přiznává Blanka Pelcová

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Blanka Pelcová

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