ANKETA: Nela Boudová miluje léto v zimě, Jiří Krampol musí hodně pít

Nela Boudová

Léto má rád snad každý a já tedy hlavně v zimě. Proto za ním často zajíždím do teplých krajů, a to tam, kam se dá. Loni to bylo jednoduché: kam se smělo, tam jsem hned odjela a využila tak čas, kdy jsem nemohla hrát. Uvědomila jsem si, že jsem hrála třicet čtyři let a každý druhý, třetí večer jsem trávila v divadle, a tak jsem vlastně byla moc ráda, že jsem mohla někam odjet.

Právě proto, že jsem hodně cestovala, trávím letošní léto doma v Česku. Máme pár představení a doufám, že nám to vydrží a budeme moct hrát i v září, říjnu, listopadu a tak dále.

A bez čeho se v létě neobejdu? Bez zmrzliny! Naopak velmi nenáročná jsem k obsahu letní kabelky. Nekladu si žádné limity, k životu toho moc nepotřebuju, takže v kabelce rozhodně nemám nic, co bych nutně potřebovala. Možná voňavku…