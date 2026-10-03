„O tom, co cítíme a co potřebujeme, se naopak bojíme mluvit, a nejméně se nám to daří s našimi životními partnery, tedy s těmi nejbližšími, s nimiž sex prožíváme,“ upozorňuje na podstatný paradox, který pozoruje ve své praxi.
Co je dnes největším „zabijákem“ sexuality mezi životními partnery?
Stres a s ním spojená ztráta libida či erekce a jiné dysfunkce sexuality, to jsou jen dílčí potíže. Hlavním „zabijákem“ je nedostatek komunikace. Problémy se projevují v posteli, ale vznikají často někde jinde. Lidé přijdou s dotazem na sex, postupně však vyjde najevo, že ve vztahu chybí intimita a pocit bezpečí. Dvojice se dlouhodobě bojí řešit byť i zdánlivě banální drobnosti, až se napětí mezi nimi projeví i v posteli. Může jít o nerovnováhu rolí, nedokážou sladit své sexuální potřeby, neshodnou se na trávení volného času, o dětech, penězích, může jít o ztrátu respektu a významu v životě druhého… Vzpomínám si na jeden pár, u něhož se na pozadí ukázal letitý neřešený problém ve výchově syna.
Také je fajn trochu zaměstnat vlastní fantazii. Když už po letech není partner tak přitažlivý, představím si ho v době, kdy jsme se seznámili.