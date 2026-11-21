Zdravé hranice v práci
Generace X a mileniálové vyrostli v tzv. „hustle culture“ – v přesvědčení, že hodnota člověka se měří počtem odpracovaných přesčasů a schopností vydržet stres za každou cenu. Gen Z tento model odmítá a staví se na zadní. Což mnohé z nás překvapuje či pohoršuje, ale mělo by nás to spíš inspirovat.
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Líní, nebo chytří? Mladá generace si dnes cení volného času víc než práce
Pro generaci Z je práce zdrojem obživy, nikoli celou identitou. Neberou si ji domů a nemají problém „upustit tužku“ v pět nebo ignorovat pracovní telefonáty a maily po pracovní době či o víkendu. Work-life balance pro ně není fráze z ženských časopisů, ale žitá realita.
Potvrzuje to i výzkum Global Gen Z and Millennial Survey z roku 2025 i 2026, podle kterého pouze 6 procent respondentů z generace Z uvádí dosažení vedoucí pozice jako svůj hlavní kariérní cíl. Klíčovou roli pro mladé muže a ženy hraje rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a duševní pohoda.