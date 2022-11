Nejmenší pár světa popisuje každodenní nástrahy, problém je i toaleta

Vzali se před šesti lety a zapsali se do knihy rekordů jako nejmenší manželé na světě. „Jsme menší než většina dospělých lidí na planetě. Není divu, že nám nejsou přizpůsobeny věci běžné denní potřeby. Máme problém s výběrem peněz v bankomatu, s použitím toalety i nákupem v supermarketu. Všechno je pro nás příliš vysoko a musíme žádat o pomoc,“ postěžoval si Paulo na svém profilu na Instagramu.

Pár o jejich problémech veřejně mluví, protože chtějí pro lidi menšího vzrůstu trochu víc respektu a pochopení. Paulo si myslí, že by se mělo na liliputy víc myslet a alespoň v obchodech by uvítal možnost zapůjčení štaflí nebo jiných schůdků.

„Doma máme pochopitelně vše uzpůsobené našemu vzrůstu. Tam není problém. Ale představte si, že třeba potřebujete na toaletu v obchodním domě. Jako malý muž nemám šanci dosáhnout na pisoár a moje žena se zase těžko dostane na klasické WC. Možná to zní jako malichernost, ale není to pro nás lehké,“ pokračoval.

Pár často oslovují média, zda plánují založit rodinu. To ovšem není na pořadu dne. Manželé si nejsou jistí, zda by se zvládli postarat o potomka, když jsou malého vzrůstu. „Byla by to výzva. Nejsme si ani jistí, zda je to vůbec možné. Jsme šťastní a máme spoustu plánů. Chtěli bychom pomoct párům jako jsme my,“ dodali.