Extáze, nebo propadák. Nezapomenutelný sex nemusí být ten nejlepší

Začít můžeme hned prvním sexem. Jistě si pamatujete, jaký byl. Nic moc a rozhodně neproběhl tak jako v seriálu, který jste v té době sledovala? Nejspíš chyběly svíčky i další dekorace, byl mírně upachtěný, přesto na něj vzpomínáte. I když jste jako v případě Moniky (35) dostala po prvním milování poněkud podivný úkol.

„Bylo mi osmnáct, s přítelem jsme byli rok. A když se na nás nebesa usmála a moji i jeho rodiče odjeli na víkend, měli jsme před sebou jen problém v podobě rozhodnutí, jestli se poprvé budeme milovat u nich, nebo u nás doma. Vyhrál jeho domov. Sešli jsme se, chvíli si hráli na dospělé, takže jsme si dali večeři a tvářili se, že o nic nejde. A nakonec to proběhlo. Vzpomínám, že měl spojené dvě válendy k sobě a párkrát jsme skončili na zemi, protože se rozjely. Nakonec se vše podařilo. A já byla docela spokojená.“

„Jenže ráno, když se můj tehdy drahý probudil a podíval na prostěradlo, zhrozil se, že jsou na něm kapky krve. Okamžitě ho stáhl z postele a donutil mě vyprat ho v ruce… Což moje romantické představy poněkud narušilo. Takže jsme se asi po měsíci stejně rozešli. Ale vím, že na ponížení, kdy jsem stála v koupelně a prala, nikdy nezapomenu.“

Pod pojmem nezapomenutelný sexuální zážitek si nemusíte představovat jen první sex. Může to být také vzpomínka na milování na netradičním místě nebo vyvrcholení, které se vám od té doby nepodařilo. Zkrátka je to sex definovaný ojedinělým detailem, který nemá co do činění s danými lidmi, ale je tvořen místem, náladou a zkušeností.