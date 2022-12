SOUTĚŽ: Nejhorší vánoční dárek. Pošlete snímek a vyhrajte pěkné čtení

Všechny snímky, které budou odpovídat pravidlům soutěže, zařadíme do soutěžní galerie a čtenáři vyberou hlasováním čtyři výherce, kterým pošleme knihu Petra Vydry a Michala Hrůzy Nebudu ti lhát a knihu Gabriely Peacock Úžasnější za 2 týdny.

Soutěž Nejhorší vánoční dárek startuje v pátek 23. prosince 2022. Své snímky můžete posílat prostřednictvím nabíracího automatu až do pondělí 2. ledna 2023 12:00. Každý soutěžící může poslat do soutěže pouze jednu fotografii. Snímky budeme postupně zařazovat do galerie.

Hlasování bude probíhat v soutěžní galerii v termínu 2.–11. ledna 2023. Výsledky vyhlásíme ve čtvrtek 12. ledna 2023.

Čtyři autoři nejúspěšnějších snímků vyhrají knihu Michala Hrůzy a Petra Vydry Nebudu ti lhát a knihu Gabriely Peacock Úžasnější za 2 týdny.

M. Hrůza, P. Vydra Nebudu ti lhát

Michala Hrůzu znáte jako zpěváka, skladatele a autora písňových textů, který se vyjadřuje ve verších. Teď se s ním však seznámíte jako s vypravěčem mluvícím v řeči nevázané. Především ho však poznáte osobně, a to nejen jako hudebníka, ale i jako člověka, jehož život byl občas jako na horské dráze, a který si své profesní úspěchy musel odpracovat a chránit. Knihu doprovázejí unikátní fotky z Michalova rodinného archivu či jeho diskografie.

G. Peacock Úžasnější za 2 týdny

Známá nutriční specialistka českého původu Gabriela Peacock, mezi jejíž klienty se řadí i členové britské královské rodiny, přichází s převratnou knihou, která umožní cítit se skvěle každému z nás bez ohledu na to, jak hektickým stylem života žijeme. Součástí knihy je 14denní stravovací plán založený na přerušovaném půstu. Kromě toho se dovíte, jak vyrovnat svou hormonální hladinu, zlepšit spánek a co udělat pro spokojenější a udržitelnější život. Není třeba být perfektní, hlavní je začít!

Pravidla soutěže najdete zde.