Když potomci dospějí do puberty, náš vztah s nimi se zásadně promění. Z milého dítěte, které nás dřív následovalo z místnosti do místnosti, je najednou nafučený teenager, který tráví až příliš mnoho času za zavřenými dveřmi svého pokoje. A časy, kdy s námi naši malí parťáci chtěli chodit úplně všude? Ty jsou pryč. Přimět je, aby s námi trávili čas dobrovolně, může být někdy téměř nadlidský úkol.
|
Příběh Elišky: Puberta naší dcery nás ničí. S mužem se kvůli ní jen hádáme
Je důležité si připomínat jednu věc: „Dospívání je z hlediska vývojové psychologie obdobím separace a individuace, kdy se dítě přirozeně vzdaluje od rodičů, hledá vlastní identitu, formuje svůj hodnotový systém a postupně získává autonomii. Neznamená to však, že by své rodiče přestávalo potřebovat,“ vysvětluje Magdalena Dostálová z pražské Poradny pro rodinu.
A jedno je jisté – děti nikdy nepřestanou toužit po rodiči, v jehož společnosti se budou skutečně cítit dobře. Existuje ale několik věcí, které můžeme udělat, aby jim s námi bylo příjemněji. Nabízíme vám deset tipů, jak na to.