Skleněná kabelka upoutá pozornost. Chci sklo propašovat do života, říká designérka

Ještě než jste začala studovat a pak se i profesně věnovat designu, hrál ve vašem životě důležitou úlohu sport. Závodila jste ve sjezdu na divoké vodě…

Dokonce jsem byla v české reprezentaci. Začínala jsem v jedenácti letech a ve dvaceti končila. Vyhrálo studium na vysoké škole. Ale moc ráda na tu dobu vzpomínám. Byli jsme bezvadný tým a měli skvělou trenérku. Šlo o takovou olomouckou líheň nadějných sjezdařů. Ta banda na vodě v Olomouci byla jako moje druhá rodina.

Co vám dala sportovní průprava do života? Traduje se, že lidé od vody jsou docela drsné povahy.

Těch deset let tvrdé dřiny mi poskytlo vytrvalost, vědomí, že se člověk nesmí vzdát, i když to nevypadá zrovna nejlíp. O to je pak potřeba tvrději pracovat, abyste dosáhli toho, co si přejete. Zejména osobnost naší trenérky mě dost ovlivnila. Vedle mých rodičů to byla ona, kdo mě formoval a dal mi do života hodně cenných rad a zkušeností.