Do kabelky se propíše váš život. Kožená stárne jako pleť, říká návrhářka

Stává se vám, že potkáte na ulici svoji kabelku?

Už se mi to několikrát přihodilo. Po České a Slovenské republice jich „běhá“ pár tisíc. A hodně i mimo Prahu, za což jsem neskonale vděčná. Folbeurky mají poměrně slušnou základnu třeba na Moravě, hlavně v okolí Ostravy. Ale byla bych moc ráda, kdyby se zabydlely i za hranicemi, už mi odtamtud chodí objednávky – ze Španělska, Finska, Anglie, Slovenska.

Zvýšil se prodej po tom, co se s folbeurkou ukázala i tehdy budoucí první dáma České republiky?

Ano, dočasný vliv na prodeje to samozřejmě mělo. Modely, které s ní byly spojovány, byly několik měsíců vyprodané. Ale především mi to přineslo uspokojení a velkou radost. Vidět paní Pavlovou na pódiu s mojí kabelkou v podpaží byl moc krásný pocit a patří to bezesporu mezi zásadní okamžiky značky Folbeur. Paní Eva Pavlová má tři naše kabelky, a pokud vím, průběžně je nosí.

Vždycky jste byla podnikavý typ?

Máme to v rodině. Hned jak to bylo po revoluci možné, začali moji rodiče podnikat ve stavebnictví. Postupně se do firmy zapojila celá rodina, tedy já a můj bratr, který v oboru zůstal. Mně nakonec různé okolnosti dovedly k rozhodnutí jít si svojí vlastní cestou a nechat se zaměstnat, což považuju za skvělé rozhodnutí. Prošla jsem si různými pozicemi a hodně mě to obohatilo na mé budoucí cestě. Byla to taková přípravka. Nakonec jsem zakotvila na pozici provozní manažerky, kde ve mně začal čím dál víc narůstat pocit, že bych toho svého vnitřního dříče a urputnost měla využít pro své vlastní podnikání. Nakonec jsem v tvorbě kabelek našla mnohem víc, než jsem čekala – vnitřní naplnění a pocit, že jdu správnou cestou. Což je k nezaplacení.

To jste se jednoho dne prostě rozhodla, že navrhnete kabelku?

Řečeno s velikou nadsázkou, vlastně ano. Příběh mých kabelek začal na dovolené v Maroku, které je proslulé svými koženými výrobky. Doufala jsem, že si odtamtud nějakou krásnou, opravdu koženou odvezu, protože po „své dokonalé kabelce“ jsem pátrala už roky. Ale nemohla jsem najít tu pravou.

Až mi kamarádka, která tam byla se mnou, řekla, proč si ji tedy nenavrhnu sama? Že jestli to někdo zvládne, tak já. Tehdy mi to připadalo až směšné, ale semínko bylo zaseto a já na své vizi začala pomalu ale jistě pracovat. Představovala jsem si minimalistickou praktickou kabelku z krásné voňavé a barevné kůže, která pojme spoustu věcí včetně notebooku, svačiny a lahve na vodu a budu ji moct nejen já nosit každý den.

Nerada se vzdávám. Zkušenost mě naučila, že žádný problém není tak velký, aby se nedal vyřešit.

Vážně taková nešla sehnat?

Když jsem na ni konečně narazila, odrovnala mě cena! Pak už to šlo ráz na ráz, zakousla jsem se do svého tajného projektu. Když jsem otěhotněla, nabralo všechno na rychlosti a ve mně uzrálo přesvědčení, že udělám maximum pro to, abych se po porodu už nemusela vracet do své původní práce.

Markéta Folberová

majitelka značky Folbeur (42) Narodila se v Chlumci nad Cidlinou.

Studovala práva, pracovala jako office manažerka a provozní manažerka.

V roce 2016 se rozhodla založit vlastní značku kožených kabelek.

V roce 2017 vznikla první folbeurka v podobě, v jaké se prodává dodnes.

Její e-shop úspěšně funguje čtyři roky, letos otevřela i kamennou prodejnu v Celetné ulici v Praze.

Vychovává šestiletou dceru Agátu.

Má ráda matcha latté, knihy Petry Soukupové, Björk, chůzi a saunu.

Nemá ráda omezenost, závist, přízemnost a zbytečné prožívání sebe sama.

Studium práv, provozní manažerka, podnikatelka. Jak se to dohromady popasovalo s rolí designérky?

Především bych se nenazvala designérkou, už jen z respektu ke kolegům, kteří studovali na příslušných školách. Jsem designér samouk, ovšem o to nadšenější. Nejspíš právě díky praktickému zázemí v kombinaci s urputností se mi podařilo dostat moji značku tam, kde je. Myslím, že mnoho českých designérů je schopnějších než já, ale třeba jim chybí praktické znalosti, které jsou k podnikání třeba. I když nebudu říkat, že to mám v malíčku, já jsem takový střelec, věci před sebou hrnu a nějakým zázrakem se to daří. Samozřejmě do designu vstupuje i řemeslo: Mám nějakou představu a přijde vzorkařka, která udělá šablony, a řekne, že takhle to nejde, a já musím ze svých nároků slevit.

V jaké kondici je brašnářství v Česku?

Obecně to hodnotit nechci, necítím se k tomu být kompetentní, ve všech oborech jsou dobří a špatní dodavatelé. Já mám štěstí, že pracuju s těmi nejlepšími u nás, s lidmi, které jejich práce baví a těší, kteří mají za sebou dlouholetou tradici a zároveň znají světové standardy, protože šijí i pro zahraniční klientelu. Tímto jim děkuju a posílám pozdravy do Třebechovic pod Orebem, Pacova a Jaroměře.

V brašnářském byznysu jste byla nováček – zkoušeli řemeslníci, co vydržíte, co jim ještě odpustíte?

Zajímavá otázka. Jestli ano, tak věřím, že ne vědomě, jsou to všichni především profesionálové. Ale musela jsem si to odvětví osahat. Učila jsem se za pochodu – životem, praxí a občas svými chybami. Musela jsem nasát ten jejich překrásný žargon. Dodnes se při vzorování musím některým svým výrazům smát. A nejen já. Prostě občas něco ještě zkomolím. Důležité ale je, že pracuju s lidmi, se kterými si rozumím. Chci, aby moje kabelky měly světovou úroveň, což se mi snad daří. To ale vyžaduje určitou přísnost všemi směry, včetně mě samotné. V konečném důsledku každá jedna folbeurka projde mýma rukama a kontrolou.

Byly chvíle, kdy jste si říkala, tak toto už nedám, prostě se na to vykašlu?

Kdyby mi bylo o patnáct let méně, už jsem to asi dávno vzdala. Zkušenost mně ale naučila, že žádný problém není tak velký, aby se nedal vyřešit. Já jsem dost zarputilý člověk, nerada se vzdávám. A jak tak pozoruju svoji dceru, je to dědičné… Občasné neúspěchy k podnikání patří, to je riziko povolání. Každá jedna chyba byla ale úžasná lekce, kterou si budu pamatovat navždy. Jak s oblibou říkám: Pád na ústa je pohyb vpřed. Navíc mě moje práce moc baví a naplňuje.

Ženy někdy nechápou, že když si koupí koženou kabelku, vydrží sice „na věky“, ale nebude vypadat pořád jako nová.

Vždycky vás bavila móda?

Vždycky mě bavily hezké věci. Od puberty jsem se módou vyjadřovala, potřebovala jsem se něčím lišit – takové to klišé mládí. Tehdy byla hitem batika, savem jsme kreslili na oblečení. Pak přišla raná dospělost a s ní minimalismus ve všech směrech, samá černá, podpatky, saka, pouzdrové sukně. S příchodem mojí první folbeurky, která byla v charakteristické oranžové barvě, jsem se začala plíživě měnit. Černá se změnila na šedivou, kterou postupně doplnily další barvy, a už to nešlo zastavit.

Teď jsem ve fázi excentrického minimalismu, především co se barev a struktur týká. Střihy stále preferuju jednoduché, což platí i u kabelek. Moc ráda kombinuju nečekané věci. A k tomu dotek neonu, ten ke mně patří. Tedy kompenzace korporátní šedi na plné obrátky! Fakt, že si to můžu ve své práci dovolit, mi dává o to větší svobodu a chuť experimentovat. Ano, někdy to s sebou nese nevěřícné pohledy okolí, ale na to jsem si už zvykla a počítám s tím. Oblečení mi někdy pomáhá prolomit ledy, jsem totiž v podstatě celkem plachý člověk.

Ocení třeba muži váš styl?

Mám pocit, že ne, těm jde o něco úplně jiného. Možná vlastně spíš naopak. Někde jsem zaslechla myšlenku, že ženy se neoblékají kvůli tomu, aby zaujali muže, ale kvůli ostatním ženám – prý v tom hraje roli rivalita. To já se neoblékám pro nikoho, ale jen pro svůj dobrý pocit. Oblečení je velmi intimní záležitost, celý den se nás dotýká, a to nejen fyzicky, bezprostředně ovlivňuje naši náladu. Hodně o člověku vypovídá. Víte, jak se říká, že lidi, kteří nosí černou, mají barevné životy? Když vyjdu z této analogie, žiju tedy černobílý život? To rozhodně ne! Já mám černou ráda, ale už jsem se jí v životě nanosila až moc, a navíc mám pocit, že mi vysává energii z těla.

Proto vyrábíte kabelky vedle klasické černé i ve výrazných barvách?

Ano, nabízet syté barvy, to byl od začátku můj hlavní záměr. A mají velký úspěch! Třeba o oranžové jsem si myslela, že se nebude prodávat. Přitom je tomu přesně naopak. Když si na ni troufnete, zjistíte, jak je fajn. Jde jen o to nebát se to zkusit a přijmout, že kabelka má právo žít si vlastním životem. Že ji nemusíte mít úplně sladěnou s botami, vlastně s ničím. Obecně nemám ráda, když člověk vypadá, že nad svojí vizáží moc přemýšlel. Přílišné kombinování a doladěnost je na škodu věci. Za mě je určitá nedbalost moc fajn. V té ostatně spočívá třeba kouzlo francouzského šmrncu – mají to schválně nedotažené. Když je Francouzka perfektně oblečená, tak k tomu má ledabyle upravené vlasy nebo si trošku rozmaže okraje rtěnky, aby to vypadalo, že se zrovna teď s někým líbala, aby měla kolem sebe tajemno.

Že kabelka musí ladit s botami, je jeden z mýtů. Jaké další okolo kabelek panují?

Ženy někdy nechápou, že když si koupí koženou kabelku, vydrží sice „na věky“, ale nebude vypadat pořád jako nová. Jak stárneme my a naše pleť, stárne i kůže a kabelka, když ji nosíte. Je to živá věc, která absorbuje vlivy z okolí, drží s vámi krok. Říká se tomu patina, což není vada, ale známka toho, že se jedná o autentický materiál. Proces stárnutí se dá zpomalit jediným způsobem – impregnováním. Proto všem zákaznicím ke kabelce dávám impregnaci na kůži. Tedy správně bych měla říct na useň, protože jde o zpracovanou kůži pro galanterní účely. Ale mě to slovo nebaví, snad mi kolegové z oboru odpustí.

Teď je tu ve jménu udržitelnosti trend veganské kůže. Oslovuje vás?

Já s ní vnitřně úplně nesouzním. Nikoli s udržitelností, té fandím moc! Vždyť právě kůže je udržitelná sama o sobě, jedná se o druhotnou surovinu z potravinářského průmyslu. My ji zpracováváme, jinak by se vyhodila. Kdo nechce kůži, ať raději sáhne po úplně jiném materiálu.

A vy jste o něm nikdy neuvažovala?

Ale ano, několikrát. Kůže, kterou používám, je velmi přírodní, tedy i způsob zpracování je někdy složitý a párkrát už mě a kolegy ve výrobě vytrestala. A vlastně naše šéfová výroby mi vždycky připomněla, že by byla velká škoda se tak krásného materiálu vzdát, za to jí tímto děkuju. Materiál, který používám, nemá takovou tu jednolitou lakovanou vrstvu, je probarvený a umožňuje mým kabelkám, aby krásně zrály, patinovaly a vlastně vám dovolí vepsat do nich váš životní příběh. A kabelka má mít svůj příběh! Proto jsem chtěla třísločiněný podklad, aby kůže, potažmo kabelka pořád žila.

Jak si žijí vaše osobní kabelky?

Já nenosím nic jiného než svoje kabelky, a to s láskou, nadšením a hrdostí. Přiznávám, že jejich obsah není publikovatelný, mám v nich hodně velký nepořádek. Možná proto bych si nedovolila jiným ženám bez jejich svolení do kabelky nahlédnout. Ale věřím, že tam jsou taky poklady! Co se péče o kabelky týče, jsem jak ta kovářova kobyla. Jednu zásadu ale dodržuju: Velké kabelky, když je nenosím, ukládám naležato. Kdyby stály, pomačkaly by se, což je nevratné.

Chodíte někdy s batohem?

Žádný nemám. Dnes už je hodně věcí na online platformách, takže s sebou nepotřebuju všude tahat notebook. A dost se toho dá zvládnout z mobilu. Ovšem batoh bych ráda udělala, protože chodím hodně pěšky. Bydlím v centru Prahy a přesouvání po svých mě baví, odpočinu si u toho, vyfiltruju hlavu. Pustím si do uší hudbu nebo podcast, koukám po lidech, po architektuře… Vzorování je ale časově nákladná záležitost a já bych chtěla, aby mnou vytvořený batoh byl dokonalý. Potřebuju na něj víc času a prostoru, než mám k dispozici. Navíc aktuálně pracuju na úplně novém modelu folbeurky a na dalších miniprojektech. Na batoh ale jednou určitě dojde.

Do toho jste letos otevřela kamennou prodejnu.

Ano, v samém srdci Prahy, v tvrdě turistickém jádru, které je v dnešní době lehce bizarní – kousek od Staroměstského náměstí, v Hrzánské pasáži, kterou se majitelé snaží oživit. Určitě se u nás zastavte. Je to tam oáza české tvorby a designu. Pro mě je otevření obchodu završením jedné etapy mojí cesty. Po kamenné prodejně jsem vždycky toužila, je to moje šťastné místo, kde se můžu osobně potkávat se zákaznicemi. Jsem tam zatím tři dny v týdnu, musím provoz skloubit s péčí o dceru.

Jak se vám daří kloubit roli samoživitelky a podnikatelky?

Nebudu lhát, někdy je to složité, ale zvládám to za pomoci babiček. Obě role jsou náročné, poslední roky byly někdy opravdu hektické a divoké. Vloni jsem si prošla vyhořením a díky němu zjistila, že je potřeba udělat změny. Také jsem došla k poznání, že být sama sobě prioritou je naprosto v pořádku. Protože v opačném případě nebude fungovat nic a nejvíc to odnese zase jen moje dcera. Říkám to otevřeně a nahlas. Protože v naší společnosti mi někdy přijde až neslušné přiznat, že máte i jiné priority než dítě. Třeba právě sebe.