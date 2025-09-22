Dnes si můžeme vybrat ze spousty oblastí a směrů, jak o své zdraví pečovat. Čím je výjimečná naturopatie?
Každému vyhovuje něco jiného a musí si najít, co mu sedí. Naturopatie má kořeny v evropské přírodní medicíně a tímto způsobem pohlížíme i na člověka. Používáme české byliny, tedy ty, které se u nás vyskytují, ale spolupracujeme také se západní medicínou.
Jak taková spolupráce vypadá?
Západní medicínu potřebujeme. Když klient řeší nějaký akutní problém, nemůžeme ho léčit jen „alternativně“. Každý naturopat má v rámci své praxe jiné metody. Někdo kombinuje naturopatii s homeopatií nebo čínskou medicínou. Já mám farmaceutický background, takže jsem se zaměřila na fytoterapii – tedy bylinářství – a výživovou suplementaci. Bylinky jsou úžasný pomocník. Udělat si čaj není nic těžkého.
Když se bavím se ženami o menstruaci, často nedokážou popsat, jak tyto dny prožívají. Vědí, že mívají bolesti, ale nevybaví si přesně kdy.