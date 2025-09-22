Ráda pracuji s muži, mají disciplínu. Ženy se často vymlouvají, říká naturopatka

Premium

Fotogalerie 3

Naturopatka Irena Hončlová vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala doktorát v oboru farmacie. | foto: Anna Kovačič

Marie Vejvodová
Naturopatka Irena Hončlová propojuje znalosti z bylinkářství a výživy se zkušenostmi ze světa farmacie. Vysvětluje, proč ženy v menopauze nemusí zůstat odkázané jen na hormonální léčbu, jakou roli hraje spánek v prevenci nemocí i proč je důležité pozorně poslouchat své tělo.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dnes si můžeme vybrat ze spousty oblastí a směrů, jak o své zdraví pečovat. Čím je výjimečná naturopatie?
Každému vyhovuje něco jiného a musí si najít, co mu sedí. Naturopatie má kořeny v evropské přírodní medicíně a tímto způsobem pohlížíme i na člověka. Používáme české byliny, tedy ty, které se u nás vyskytují, ale spolupracujeme také se západní medicínou.

Jak taková spolupráce vypadá?
Západní medicínu potřebujeme. Když klient řeší nějaký akutní problém, nemůžeme ho léčit jen „alternativně“. Každý naturopat má v rámci své praxe jiné metody. Někdo kombinuje naturopatii s homeopatií nebo čínskou medicínou. Já mám farmaceutický background, takže jsem se zaměřila na fytoterapii – tedy bylinářství – a výživovou suplementaci. Bylinky jsou úžasný pomocník. Udělat si čaj není nic těžkého.

Když se bavím se ženami o menstruaci, často nedokážou popsat, jak tyto dny prožívají. Vědí, že mívají bolesti, ale nevybaví si přesně kdy.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu

Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...

Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka

Premium

Více než třetina populace trpí nedostatkem hořčíku, který se může projevovat svalovými křečemi, únavou i kardiovaskulárními potížemi. Koupit si hořčík v lékárně však není tak jednoduché, jak by se...

Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo

Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...

Týdenní horoskop: Váhy se dočkají vášně a Střelci lásky

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

22. září 2025

Příběh Ludvíka: Dcera nechce přijmout mojí přítelkyni, dělá jí naschvály

S manželkou jsme se brali mladí, nezkušení a v očekávání potomka. Nebyl to dobrý nápad, jak jsme brzo zjistili. Jenže to už byla na světě naše dcera, takže jsme to ještě nějaký čas všelijak lepili....

22. září 2025

Lázně jako cesta k dlouhověkosti. Podpoří duševní i fyzické zdraví

Bylo vám už padesát a cítíte, že by vaše tělo uvítalo důkladný restart? Vsaďte na pobyt v lázních, který kromě regenerace a prevence nemocí podporuje také „zdravé stárnutí“. Poradíme, jak si vybrat...

22. září 2025

Ráno zima, odpoledne léto. S přechodovou bundou tyto dny zvládnete

Ráno chladno a odpoledne teploty, které si nezadají s těmi v předešlých měsících. Řeč je o babím létě, které klepe na dveře. Rozmary počasí můžete vyřešit přechodovou bundou, která zaručí tepelný...

22. září 2025

Ráda pracuji s muži, mají disciplínu. Ženy se často vymlouvají, říká naturopatka

Premium

Naturopatka Irena Hončlová propojuje znalosti z bylinkářství a výživy se zkušenostmi ze světa farmacie. Vysvětluje, proč ženy v menopauze nemusí zůstat odkázané jen na hormonální léčbu, jakou roli...

22. září 2025

Přechod z léta do podzimu bez splínu a únavy. Pomohou vám tyto rady

Závěr léta bývá pro mnoho lidí náročný. Po dovolených přichází návrat do práce, ubývá světla a první chladné dny mohou přinést splíny i únavu. Poradíme vám, jak toto těžké období zvládnout.

22. září 2025

Dunajské vlny

Dunajské vlny
Recept

Střední

90 min

Tímto receptem uspokojíte chutě na sladké.

Jak reagovat, když přistihnete dítě u porna? Zákaz nefunguje, tvrdí psycholožka

Premium

Žijeme a vychováváme děti v paralelním světě fyzické a virtuální reality. Psycholožka Radka Kůřilová v rozhovoru pro Magazín Víkend DNES nejen rodičům a učitelům radí, jak být co nejlepším průvodcem...

21. září 2025

Osm z deseti lidí resuscitují v Praze laici. Ve světě dva z deseti. Záchranářka vypráví

Premium

Jen tak se nevidí, aby práce někoho pohltila tolik jako tuto pohlednou ženu. Podle ní dávno neplatí, že ke zdravotnické záchranné službě se nikdo nehrne, jako tomu bylo za časů seriálu Sanitka. Pro...

21. září 2025

Rituály novoluní získají na síle. Druhé setkání Luny a Slunce v Panně

Noční obloha 21. září 2025 odhalí vzácný jev – druhé novoluní v Panně v jednom jediném roce. Tento mimořádný okamžik, kdy se Slunce a Luna znovu spojí v zemském znamení, přináší nebývalou sílu, která...

21. září 2025

Partnera nic nezajímá. Společné aktivity navrhujte zlehka

Děti vyrostly a najednou je víc času. Jeden z partnerů by rád zkoušel nové věci, druhý si raději hoví na gauči. Rozdíl, který dřív nebyl tak vidět, vystoupil na povrch. Co s tím?

21. září 2025

Býci se rozhoupou, Váhy zariskují. Podzimní tarotskop pro jednotlivá znamení

Podzim letos více než kdy jindy přinese tlak na dokončení rozdělané práce. Na romantiku to letos bohužel nevypadá. Pojďme se tedy podívat na to, jaké divoké řeky budou muset jednotlivá znamení...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.