ANKETA: Kateřina Zemanová potřebuje v létě stín, Lukáš Hejlík deodorant

Natálie Grossová

Léto mám ráda, protože je plné pozitivní energie, svítí sluníčko, které na mě působí skvěle. Bývám nejraději s rodinou a je jedno kde, když je dobrá parta, tak můžu být kdekoliv.

Neobejdu se bez rodiny a bez vody. V kabelce nosím opalovací krém, vodu a kapesníky, protože moje alergie je šílená, a taky pudr, protože se roztékám.

Lukáš Hejlík

Proč mám rád léto? A kdo ho nemá rád? Je to čtvrtina našeho života, tak proč si ji neužít. Doma vedeme dlouhé rozepře, protože moje žena miluje léto a nemá ráda všechno to ostatní. A já jí vždycky říkám: to bys nemohla mít ráda půlku života. Já mám život rád, a proto i léto.

Obvykle jsem hodně v pohybu a vždycky jsem rád, když se mohu zastavit na naší chalupě. Zima tam není úplně lichotivá, mrzneme v ní i na jaře a na podzim, ale když je hodně parné léto, tak konečně chládek té 130 let staré chalupy doceňujeme. Bez čeho bych se v létě neobešel? Bez deodorantu a bez vody.

Renata Langmannová

Mám ráda léto, protože jsem se v létě narodila a od malička miluju teplé počasí a taky byly prázdniny, když jsem chodila do školy. Léto je pro mě nejoblíbenější období v roce.

Ideální je, když ho mohu trávit u moře, a když ne u moře, tak v Česku u rodičů na zahradě a u bazénu. Co mi nesmí chybět v letní kabelce? Určitě pudr!

Kateřina Zemanová

To je teda otázka! Já léto moc nemusím, daleko raději mám zimu. Tak zkusím tedy vylovit nějaké důvody, proč bych ho mohla mít ráda: je dlouho světlo a můžete se těšit, že přijde podzim a všechno se uklidní.

Nejraději ty teplé měsíce trávím někde v chladu. Tři roky zpátky se mi touhle dobou podařilo odjet na Island, což je fajn, protože je tam v létě relativně chladno, příroda je tam krásná a můžete si od horka odpočinou.

Neobešla bych se v létě bez krému na opalování, bez trochy chládku a stínu a bez dobrých přátel a rodiny. A obsah mé kabelky? Moc se s ročními obdobími nemění. Teď jen přibyly všechny ty dezinfekce, roušky, respirátory...