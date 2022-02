Příbuzným v Moskvě nevolám. Nechci rozepře s rodinou, říká Natali Ruden

„Rodiče i bratr sice žijí už deset let v Česku, ale v Kyjevě mám další příbuzné a také kamarádky. Okamžitě jsme mou sestřenici i se dvěma syny pozvali za námi do Česka. Pobrali do auta, co mohli, a jsou na cestě, ale už tři dny stojí na ukrajinsko-slovenské hranici v nekonečné koloně aut, zatím bez šance se dostat dál,“ uvedla návrhářka s tím, že nemohou být pořád ve spojení, protože na cestě není, kde dobíjet telefony. Kromě toho auta nemají kde načerpat benzín. „Máme o ně starost, ale můžeme si napsat jen tak jednou denně.“

„Kdo může, snaží se dostat ze země, kdo ne, ten žije v metru. V Kyjevě nesvítí světla, infrastruktura nefunguje. Není pravda, že agresoři nestřílí po obytných domech, a je třeba, aby to zaznělo,“ říká Natali Ruden, která má o lživé propagandě Ruska už dávno jasno.

„Před časem jsem v zahraničí poslouchala ruská média. Z toho, jak jejich propaganda popisovala, co se děje v Donbasu, jsem byla v šoku. Nic z toho nebyla pravda,“ říká a dodává i to, že zaměstnává krejčovou z Krymu, která získala v Česku azyl, když v roce 2014 utekla před Rusy z domova.

Sama návrhářka poslala finanční pomoc na konto Člověka v tísni. „Vědí nejlépe, kam pomoc nasměrovat, kde je potřeba. Věřím jim,“ řekla Natali Ruden, rodačka z Kyjeva. Kromě ukrajinských předků má i kořeny ruské. „Ano, strýc, dědeček i babička, která je Běloruska, žijí v Moskvě. Ale s nimi jsme se v posledních dnech nespojili, řešili jsme pomoc kyjevské části rodiny. Nakonec, co bychom jim v téhle situaci říkali? Nikdo přece nechce rozdmýchávat pře s vlastní rodinou.“