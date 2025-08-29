Jak přežít nástup do školky: 7 tipů od zkušených rodičů a anketa Školka roku

Na první dny ve školce je dobré připravovat dítě postupně – ideálně už během léta. Pomůže zavést pravidelný režim s včasným vstáváním, společnou snídaní a večerkou v rozumnou hodinu. Díky tomu si dítě na nový rytmus zvykne ještě předtím, než přijde do nového prostředí a kolektivu. Jak dítěti přechod ulehčit a sobě zachovat klid?
Příprava na první odloučení. Jak můžete dítěti usnadnit nástup do školky
1. Udělejte se školky skvělé místo
Před dítětem o školce mluvte jako o příjemném místě, kde si užije spoustu legrace. Mluvte o tom, co ho čeká, že potká nové kamarády, bude si hrát s hračkami a naučí se i nové písničky. Můžete si číst knížky s tématikou školky nebo si na školku hrát.
2. Trénujte odloučení
Pokud dítě nebylo nikdy bez vás, zkuste krátké odloučení ještě před školkou – třeba u babičky nebo přátel. Díky tomu nebude první den takový šok.
Sdílené zkušenosti i recenze školek na eMimino.cz
Na eMimino.cz najdete tisíce diskusí, ve kterých rodiče sdílí své zkušenosti s nástupem do školky. Nechybí tipy na zvládání ranního pláče, doporučení knížek nebo praktické rady, co dítěti do školky pořídit za oblečení. Velkým pomocníkem je i rozsáhlá databáze mateřských škol, kde si můžete prohlédnout fotky, zjistit nabídku aktivit a přečíst autentické recenze od rodičů z vašeho okolí.
3. Seznamte se s prostředím
Domluvte si návštěvu školky ještě před nástupem, prohlédněte si třídu, šatnu i hřiště. Dítě se tak nebude bát neznámého prostředí. Mnohé školky nabízí adaptační dny, využijte je.
4. Trénujte ranní rutinu
Začněte už v srpnu s dřívějším vstáváním, aby přechod do školkového režimu nebyl tak náročný. Vyzkoušejte si i cestu do školky, jak bude vypadat a kolik času asi budete potřebovat. Počítejte vždy raději s časovou rezervou. Když se nebudete honit, celé ráno bude klidnější a vy i dítě budete mít příjemnější start dne.
5. Krátké loučení je lepší než dlouhé
Loučení plné objímání a slz většinou situaci zhorší. Rozlučte se rychle, ale s úsměvem, a ujistěte dítě, že se pro něj vrátíte. Uvidí vaši jistotu a bude klidnější.
6. Talisman do kapsy
Malý plyšák nebo náramek od maminky může ve školce dodat dítěti pocit bezpečí. Domluvte se s učitelkami, zda si může vzít něco malého s sebou.
7. Dodržujte rituály
Děti milují pravidelnost. Pokud budete každý den dodržovat podobný režim, budou se cítit jistěji. Rituál rozloučení – například pusinka a zamávání u dveří – je velký pomocník. Stejně jako to, že se po školce mohou těšit například na hřiště, výlet, zmrzlinku apod.
