Jak přežít nástup do školky: 7 tipů od zkušených rodičů a anketa Školka roku

  13:24
Nástup do školky je velký milník pro celou rodinu. Přináší změnu režimu, nové prostředí i první delší odloučení od rodičů. Není divu, že s sebou často nese otázky, obavy i slzy. Praktické rady od zkušených rodičů vám mohou začátek školkové docházky výrazně ulehčit.

ilustrační fotografie | foto: Canva

Na první dny ve školce je dobré připravovat dítě postupně – ideálně už během léta. Pomůže zavést pravidelný režim s včasným vstáváním, společnou snídaní a večerkou v rozumnou hodinu. Díky tomu si dítě na nový rytmus zvykne ještě předtím, než přijde do nového prostředí a kolektivu. Jak dítěti přechod ulehčit a sobě zachovat klid?

Příprava na první odloučení. Jak můžete dítěti usnadnit nástup do školky

1. Udělejte se školky skvělé místo

Před dítětem o školce mluvte jako o příjemném místě, kde si užije spoustu legrace. Mluvte o tom, co ho čeká, že potká nové kamarády, bude si hrát s hračkami a naučí se i nové písničky. Můžete si číst knížky s tématikou školky nebo si na školku hrát.

2. Trénujte odloučení

Pokud dítě nebylo nikdy bez vás, zkuste krátké odloučení ještě před školkou – třeba u babičky nebo přátel. Díky tomu nebude první den takový šok.

Sdílené zkušenosti i recenze školek na eMimino.cz

Na eMimino.cz najdete tisíce diskusí, ve kterých rodiče sdílí své zkušenosti s nástupem do školky. Nechybí tipy na zvládání ranního pláče, doporučení knížek nebo praktické rady, co dítěti do školky pořídit za oblečení. Velkým pomocníkem je i rozsáhlá databáze mateřských škol, kde si můžete prohlédnout fotky, zjistit nabídku aktivit a přečíst autentické recenze od rodičů z vašeho okolí.

3. Seznamte se s prostředím

Domluvte si návštěvu školky ještě před nástupem, prohlédněte si třídu, šatnu i hřiště. Dítě se tak nebude bát neznámého prostředí. Mnohé školky nabízí adaptační dny, využijte je.

4. Trénujte ranní rutinu

Začněte už v srpnu s dřívějším vstáváním, aby přechod do školkového režimu nebyl tak náročný. Vyzkoušejte si i cestu do školky, jak bude vypadat a kolik času asi budete potřebovat. Počítejte vždy raději s časovou rezervou. Když se nebudete honit, celé ráno bude klidnější a vy i dítě budete mít příjemnější start dne.

5. Krátké loučení je lepší než dlouhé

Loučení plné objímání a slz většinou situaci zhorší. Rozlučte se rychle, ale s úsměvem, a ujistěte dítě, že se pro něj vrátíte. Uvidí vaši jistotu a bude klidnější.

6. Talisman do kapsy

Malý plyšák nebo náramek od maminky může ve školce dodat dítěti pocit bezpečí. Domluvte se s učitelkami, zda si může vzít něco malého s sebou.

Před nástupem do školy podpořte děti mrtvými bakteriemi, radí imunolog

7. Dodržujte rituály

Děti milují pravidelnost. Pokud budete každý den dodržovat podobný režim, budou se cítit jistěji. Rituál rozloučení – například pusinka a zamávání u dveří – je velký pomocník. Stejně jako to, že se po školce mohou těšit například na hřiště, výlet, zmrzlinku apod.

Anketa Školka roku: Pomozte vybrat tu nejlepší

Naším cílem je, aby databáze školek na eMiminu byla co nejbohatší o aktuální recenze. Proto jsme spustili anketu Školka roku, ve které hlasují sami rodiče. Jak se zapojit? Stačí přidat do 30. 11. 2025 recenzi své mateřské školy. Pomůžete jí tak „utkat“ se o titul Školka roku 2025, ale poradíte také ostatním rodičům s výběrem té nejlepší mateřské školy pro své dítě. Vložením recenze se zároveň zúčastníte soutěže o zajímavé ceny v celkové hodnotě 238 000 Kč.

Rozhodněte, kdo se stane ŠKOLKOU ROKU 2025!

Školka roku 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov

Premium

Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...

Ve vesmíru se mění myšlení i vnímání. Nebezpečná je i nuda, říká psycholožka

Premium

Jak dlouhodobý pobyt ve vesmíru ovlivňuje lidskou psychiku? A proč jsou pro lidskou mysl tak důležité vnější podněty jako vůně, proměny počasí nebo šumění trávy a listů na stromech? „Delší pobyt...

29. srpna 2025

Jak přežít nástup do školky: 7 tipů od zkušených rodičů a anketa Školka roku

Nástup do školky je velký milník pro celou rodinu. Přináší změnu režimu, nové prostředí i první delší odloučení od rodičů. Není divu, že s sebou často nese otázky, obavy i slzy. Praktické rady od...

29. srpna 2025  13:24

V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu

Osmadvacetiletá Farah Faizalová z Malajsie se v době těhotenství radovala a těšila na svého potomka, ale zároveň nesmírně trpěla kvůli svému vzhledu, který šokoval nejen ji, ale i její okolí. Její...

29. srpna 2025  11:52

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

29. srpna 2025  8:28

Začátek školy bez stresu. Tipy a triky, jak se učit s prvňáčkem

První třída je velký krok nejen pro děti, ale i pro rodiče. Domácí úkoly a učení se najednou stávají součástí každodenního života a mnozí rodiče si kladou otázku, jak se učit s prvňáčkem. Nejde o to...

29. srpna 2025

Před nástupem do školy podpořte děti mrtvými bakteriemi, radí imunolog

„Patnáct až dvacet let života člověka. To je období, kdy je naše imunita plně vyvinutá, zkušená a funguje nejlépe, jak umí,“ uvedl imunolog a alergolog Radek Klubal v podcastu NA KAFI. Mění se nám...

29. srpna 2025

Cítíte se při sexu odpojeni? Možná trpíte strachem ze sexuálního výkonu

Sex by měl být přirozeným projevem blízkosti, lásky a radosti. Mnoho lidí ale místo toho zažívá napětí, nervozitu a obavy z toho, zda „budou dost dobří“. Tento fenomén, označovaný jako strach ze...

29. srpna 2025

Padají, mění barvu nebo se mastí. Co o vás prozradí vlasy?

Nezáleží na tom, jestli jsou dlouhé, krátké, rovné, kudrnaté, tmavé nebo blond. Z každých se dá poznat, jak moc jste zdraví a co vašemu tělu přebývá nebo chybí. Dokážete je přečíst?

29. srpna 2025

Léto a barvy? Samozřejmě! Čtyři outfity, se kterými vyniknete

Letošní počasí na nás docela šetří modrou oblohou a zářícím sluncem. Nám to ale nevadí: zlepšíme si náladu pořádně barevným oblečením.

29. srpna 2025

Každý může mít lepší paměť. Vyzkoušejte jednoduché metody, které fungují

Když si nemůžete vzpomenout, kde máte klíče, nebo vám vypadne něčí jméno – nepanikařte. Neznamená to žádnou katastrofu. Jsou to jen vedlejší účinky vašeho hektického života. Poradíme vám, jak si...

29. srpna 2025

Malinové řezy

Malinové řezy
Recept

Střední

45 min

Připravte si jednoduchý ovocný dezert podle našeho receptu.

Neumím si představit, že bych měl krásnou ženu, která je uvnitř prázdná, říká Majk Spirit

Premium

Majk Spirit patří už přes dvě dekády ke špičce slovenského rapu a výrazně zasahuje i české publikum. Nyní vstupuje do nové profesní etapy díky spuštění vlastního podcastu Spirit Show. V rozhovoru...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.