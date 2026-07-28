Veronika seděla u stolu s kamarádkami – měly podobnou partu jako z oblíbeného seriálu Sex ve městě – a se slzami v očích jim právě vyprávěla o rozchodu se svým přítelem. Myslela si, že tohle bude „ten pravý“, se kterým založí rodinu. On ji však nejspíš plánoval s někým jiným.
Podváděl ji. Jedna z přítelkyň ji mlčky hladila po rameni, zatímco ostatní se na ni soucitně dívaly a vyměňovaly si pohledy mezi sebou, protože úplně nevěděly, co říct kromě toho, že si Veronika zaslouží někoho lepšího. Samozřejmě.
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TEST: Jakou máte roli mezi kamarádkami?
„Podívej, něco podobného se stalo i Hance. A víš co? Do roka si někoho našla!“ snažila se kamarádku povzbudit Eva. „Ono být single není zase taková hrůza. Budeš mít víc času na sebe, a hlavně poznáš spoustu nových lidí!“ motivovala ji Míša, přestože si Veronika moc dobře pamatovala, že zrovna Míša byla dlouho frustrovaná a otrávená z každého rande, než našla svého pana Božského.
S každou další historkou sice cítila úlevu, že na podobné zážitky není sama, ale zároveň na ni doléhala tíha nepochopení. Chyběl jí někdo, kdo by s ní v jejím trápení doopravdy byl a jen obyčejně uznal, jak strašně se teď cítí.