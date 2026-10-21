Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pokud chceme vážně bojovat proti misogynii, nestačí jen démonizovat chlapce

Natálie Veselá
  4:00
O epidemii mužské osamělosti, krizi mužství i identity dnešních chlapců se mluví už nějakou dobu. Ukazuje se, že na vině nejsou jen sociální sítě a nedostatek pozitivních vzorů, ale také výchova. Co bychom podle psycholožek Pavly Koucké a Magdaleny Dostálové měli dělat, abychom zamezili patologickým jevům, kdy se frustrovaní mladí muži ze zoufalství uchylují k násilí na dívkách a ženách?
Část 1/6
Ilustrační snímek

Misogynního obsahu je na internetu stále víc, což vyvolává otázku, jak svět sociálních sítí potichu formuje mladé lidi a jak bychom na to měli reagovat.

Množí se také případy násilí mladých mužů vůči ženám a dívkám. Slovensko se jen velmi těžko vzpamatovává z útoku třináctiletého chlapce na škole ve Staškově, který koncem září zabil učitelku, smrtelně zranil spolužačku a pobodal i další pedagožku. My v Česku zase jen tak nezapomeneme na střelce na filozofické fakultě.

Proč se z kluka stane vrah. Co si vzít ze série Adolescent, radí psychologové

A právě takové případy nám ukazují, jak se může škodlivé působení online prostředí prolínat s násilím v reálném světě.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek

České krásky dříve a dnes

Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...

KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů

Helena Vondráčková

Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...

Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky

Alexander McQueen považoval spodní část páteře za nejerotičtější oblast těla, a...

Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...

Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?

Proměny krásek z telenovel

Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...

Z obyčejných kluků světové hvězdy. Komu se povedlo vyšplhat až na vrchol

Z mladých klučíků jsou světově známí herci.

Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a...

Krásná, pevná, ale hlavně zdravá. Jaká je prevence rakoviny prsu?

Ilustrační snímek

Říjen je už tradičně věnován prevenci rakoviny prsu. To nejdůležitější - pravidelné samovyšetření - nechme výjimečně stranou. Protentokrát jsme požádali odbornici, doktorku Kateřinu Šédovou, aby nám...

21. října 2026  4:30

Pokud chceme vážně bojovat proti misogynii, nestačí jen démonizovat chlapce

ilustrační snímek

O epidemii mužské osamělosti, krizi mužství i identity dnešních chlapců se mluví už nějakou dobu. Ukazuje se, že na vině nejsou jen sociální sítě a nedostatek pozitivních vzorů, ale také výchova. Co...

21. října 2026

Shatavari: Ájurvédská bylina pro hormonální rovnováhu žen

Komerční sdělení
Kořeny a jemně mletý prášek patří mezi tradiční ájurvédské suroviny

Tradiční indická medicína zná celou řadu rostlin, které se používají již po mnoho generací. Jednou z nejznámějších je shatavari (Asparagus racemosus), divoce rostoucí druh chřestu pocházející z...

21. října 2026

Krejčík o sebevědomí a těžkém období: Zhroutil jsem se, dnes mám své hranice

Premium
Daniel Vymětal Krejčík v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA.

Herec Daniel Krejčík se poprvé v životě nervově zhroutil. Těžké období ho přimělo pochybovat o sobě i o vlastních kvalitách. V podcastu NA DUŠI popisuje, jak se učil znovu přijmout sám sebe....

21. října 2026

Podzim po anglicku. Vsaďte na tvíd, huňatý svetr a holínky ve stylu aristokratek

Z tvídového saka a sukně můžete vykouzlit překvapivě mladistvý outfit.

Sychravé počasí patří k Anglii stejně neodmyslitelně jako monarchie a špatná kuchyně. Zvláště obyvatelé venkova moc dobře vědí, jak se vypořádat s podzimními klesajícími teplotami, vytrvalým deštěm a...

21. října 2026

Doplňky módu pozvednou. Nemusíte hned obměnit šatník, někdy stačí málo

Model z kolekce F&F pro sezonu podzim/ zima 26 doplnily stylové sluneční brýle

Nástup nové sezony nemusí vždycky znamenat horečné nakupování nového oblečení. Je to čas, kdy je třeba dobře prohlédnout svou skříň a také zásobu doplňků.

21. října 2026

Nevolnost a potíže s trávením. Co pomáhá doma a kdy vyhledat lékaře

Ilustrační fotografie

Bolest břicha, nevolnost, zvracení nebo průjem čas od času potrápí téměř každého. Většinou stačí klid, dostatek tekutin a šetrná strava, někdy ale mohou být příznakem vážnějšího problému. Poradíme,...

21. října 2026

Genetický test není rozsudek. Lékař o tom, kdy vám může vyšetření zachránit život

Premium
Jakub Trizuljak, primář oddělení klinické genetiky GHC Genetics Praha a...

Vyšší pravděpodobnost srdečních či nádorových onemocnění, Crohnovy choroby nebo třeba trombózy. Genetický test může odhalit mnohé. Podstatné je, jak s tím naložíte. Někdy pomůže změna životního...

20. října 2026

Režisér Ondříček o novém filmu: Chtěli jsme, aby postavy měly naději. A my také

Esprit
(zleva) Režisér, producent a scenárista David Ondříček a producent Kryštof...

Kluci to vidí jinak než holky jsou pro režiséra a scenáristu Davida Ondříčka (57) návratem k současnosti, vztahům a generačnímu vyprávění – částečně jako byly jeho rané filmy Šeptej nebo Samotáři....

20. října 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Silikon, peří a divoká zebra. Nejodvážnější róby z koberce Academy Museum Gala

Esprit
Rosé dorazila na slavnostní večer Academy Musem Gala v sobotu 17. října 2026 v...

Šestý ročník Academy Museum Gala si nenechaly ujít nejpopulárnější tváře Hollywoodu. Na charitativní galavečer, jehož cílem je získat finance na provoz filmového muzea, dorazily Sabrina Carpenter,...

20. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Svalnatý model zaujal v reality show Survivor. Dnes boří sítě tělem bohů

Model, který by mohl být předlohou pro sochy řeckých bohů.

Konstantinos Vasalos z Řecka se do povědomí veřejnosti dostal díky účinkování v televizní reality show Survivor, což bleskově nastartovalo jeho kariéru v modelingu a na sociálních sítích. A není...

20. října 2026  8:42

Dlouhý, barevný, s páskem. Nastal čas na kabát, vyberte si správný kousek

Dlouhý kabát s měkkým vatováním hřeje přesně tak, jak je to v tomhle období...

Už jste letos vytáhli svůj oblíbený kabát? Provázet vás teď bude následujícími měsíci, i proto se vyplatí vybrat dobře. Zvolte dvě řady knoflíků, stojáček nebo třeba pásek: prostě ten pravý svrchník...

20. října 2026  4:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×