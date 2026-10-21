Misogynního obsahu je na internetu stále víc, což vyvolává otázku, jak svět sociálních sítí potichu formuje mladé lidi a jak bychom na to měli reagovat.
Množí se také případy násilí mladých mužů vůči ženám a dívkám. Slovensko se jen velmi těžko vzpamatovává z útoku třináctiletého chlapce na škole ve Staškově, který koncem září zabil učitelku, smrtelně zranil spolužačku a pobodal i další pedagožku. My v Česku zase jen tak nezapomeneme na střelce na filozofické fakultě.
|
Proč se z kluka stane vrah. Co si vzít ze série Adolescent, radí psychologové
A právě takové případy nám ukazují, jak se může škodlivé působení online prostředí prolínat s násilím v reálném světě.