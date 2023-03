Depka, nervozita, úzkost. Narozeninová krize vás může sejmout i posílit

Nové začátky mají zelenou

Nic se neděje jen tak. Účelem našich narozeninových nervozit, tlaků, krizí, ale i svěžích nápadů a pocitu uvolněných rukou je snaha osudu nás rozhýbat a přinutit začít konečně dělat to, co podle něj tady na světě máme dělat. A to zní docela dobře, ne?

Minimálně stojí za to si třeba právě letos čas kolem narozenin trošku „ošéfovat“. Všimnout si toho, co se kolem nás děje, jak se cítíme, a třeba se tomu zkusit přizpůsobit. Nové začátky a konce starého mají v tento čas zelenou.

Napadá vás, že si to možná jen namlouváte a ve skutečnosti vás tíží fakt, že jste o rok starší? Jenže: zažili jste snad někdy jako děti, že by vám vadily narozeniny? A třeba takových osmnáctin se většina z nás nemohla dočkat!