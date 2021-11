Pomoc, chytla jsem náladu. Nakažlivá je ta dobrá i ta špatná

10× 10 minut pro povzbuzení nálady Část našeho naladění určuje genetika a okolnosti. Ale až 40 procent můžeme ovládat prostřednictvím každodenních myšlenek a konání. To znamená být proaktivní! Stephen Covey v knize Sedm návyků skutečně efektivních lidí (moc doporučujeme k přečtení!) píše: „Jako lidské bytosti jsme odpovědni za své životy. Naše chování je funkcí našich rozhodnutí, nikoliv podmínek, ve kterých se nacházíme. Můžeme podřídit pocity hodnotám. Přebíráme tak iniciativu a odpovědnost za to, aby se věci staly.“ Nemusí jít o extra přelomové činy, kolikrát stačí pár minut. Takže až vám zas potemní svět, zkuste třeba těchto deset desetiminutovek. Pusťte si pozitivní hudbu

Polovina účastníků studie na univerzitě v Missouri měla za úkol poslouchat pozitivní hudbu Aarona Coplanda, druhá polovina pochmurnější skladby Igora Stravinského. Do dvou týdnů byl znát rozdíl. Aby to fungovalo, doporučuje autorka studie Yuna Fergusonová nepřemýšlet při poslechu, jestli „jsem ještě šťastný“, ale spíš si dovolit užít si ten zážitek. A když nálada nestoupá, hlavně na sebe netlačit. Zasmějte se

Smích vyplavuje endorfiny (hormony dobré nálady), serotonin (hormon štěstí a radosti) a oxytocin (hormon lásky). Navíc zvyšuje okysličení a otužuje před stresem. Je fuk, jestli vsadíte na jógu smíchu, dobrou komedii, nebo vtipného kamaráda. Každá masáž bránice je dobrá. Projděte se

Venku samozřejmě, i kdyby jen kolem bloku. Protože jednak vypadnete a jednak se vystavíte dennímu světlu. Navíc mírné cvičení kolem čtyřiceti procent maximální srdeční frekvence, což chůze je, prokazatelně zvedá náladu. Nechce se vám chodit? Tak třeba pracujte na zahradě. Prostě provádějte pohybovou činnost, na kterou se v tu chvíli cítíte. Hodiny zumby, byť někoho dokážou nabít neuvěřitelnou energií, nemusejí být právě pro vás. Pokliďte (aspoň naoko)

Skutečnou debordelizaci si asi nechte, až budete mít víc času, energie a nálady. Podle Elaine Aronové, autorky knihy Vysoce citliví lidé: Jak vzkvétat ve světě, který vás zahlcuje, prý pro okamžité zvýšení nálady stačí i pouhá iluze pořádku, třeba dát věci do úhlednějších hromádek: „Nepořádek je připomínkou věcí, které by se měly udělat, ale nedělají se, což může podporovat pocity nezdaru.“ Sepište si to-do list

Stačí malé věci typu umýt si hlavu, vynést koš, usmažit vejce… Klidně i zbytečnosti. Odškrtávání položek v úkolníčku totiž spouští v mozku produkci hormonu odměny dopaminu, který nám přináší slastné pocity. „Vohákněte“ se

Jak prohlásila francouzská módní návrhářka Coco Chanel: „Je nemožné, aby měla žena špatnou náladu, když má na sobě skvělý outfit.“ Soustřeďte se na to, co jde dobře

Popřemýšlejte o třech věcech, které se ve vašem životě daří, nebo o třech pozitivních okamžicích tohoto dne a ty si přehrajte v hlavě. Mentální návrat do pozitivních pocitů vám pomůže. Obejměte někoho

Při doteku se vyplaví hormon oxytocin a stimulace tlakových receptorů v pokožce zase sníží produkci stresových hormonů. Není nikdo vhodný poblíž? Aspoň si promačkejte čelo, ruce a krk. I taková automasáž drobet sníží srdeční frekvenci a hladinu stresového hormonu kortizolu. Svěřte se

Jasně že nechcete patřit k lidem, kteří si neustále stěžují. Jsou ale situace, kdy je v pořádku ulehčit si od negativních emocí třeba v e-mailu kamarádům. Protože přátelství, zejména to ženské, je reciproční záležitost – příště zas třeba podržíte adresáta vy. Objednejte se

Na masáž, pedikúru, ke kadeřnici. Ale možná taky k psychiatrovi, psychologovi nebo praktickému lékaři, a sice když zjistíte, že vaše špatné nálady trvají déle a nemizí ani při pozitivních událostech.