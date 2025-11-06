Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Pavla Matějů
Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny masky,“ vysvětluje odbornice na vztahy, která účastníkům české verze populární televizní show Naked Attraction pomáhala při castingu i natáčení.
Z pořadu Naked Attraction

Z pořadu Naked Attraction | foto: TV ÓČKO

Jak asi osloví Jakubovi kinky odvážné koníčky jeho partnera?
Psycholožka Hana Mezerová
Ukáže se, že Jakub je v rámci fetiš gay komunity nadprůměrně zkušeným aktérem....
Proč právě tetování s Kylie Minoque v klipu All the Lovers? I to se v třetí...
23 fotografií

Účastníci show se svléknou před kamerou a předvádějí se nazí zpočátku dokonce jen od pasu dolů – nezdá se vám to nedůstojné?
Většina účastníků říká, že se cítí svobodně – že nahota pro ně není ostuda, ale přirozenost. Jejich motivace nevychází z ponížení, ale z autenticity. Pocit nedůstojnosti vzniká tam, kde člověk ztrácí kontrolu – tady ji naopak má. Pro účastníky štáb zajistil maximální pocit bezpečí a s nahotou se nakládalo důstojně a s plným respektem. Pokud je situace kontrolovaná a dobrovolná, nejde o objektivizaci, ale o sebevyjádření.

Je vhodné spojovat přirozenou nahotu s erotikou?
Záleží na kontextu. Nahota sama o sobě není erotická – stává se jí až podle situace, atmosféry a záměru. V pořadu jde spíše o přijetí těla než o erotické dráždění. Připomíná to spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. To, co diváci často cítí jako erotické napětí, je spíš fascinace z intimity než ze sexuality.

Jako první si v seznamce před zraky diváků všichni vybírají podle nahoty od pasu dolů. Je chemie v páru opravdu o podobě genitálií?
Určitě ne. Fyzická přitažlivost má mnoho vrstev: od vůně přes pohyb, hlas až po neverbální projev. Rozměry těla mohou hrát roli na prvotní dojem, ale skutečná chemie vzniká až z kombinace emocí, komunikace a osobnostní kompatibility. Což i v pořadu můžeme vidět. To, co je pro jednoho ideál, může být pro druhého nežádoucí. Jak v české verzi, tak i v zahraničních verzích pořadu, vidíme zároveň i to, že přes vizuální sympatie si pak na následném rande někteří účastníci nerozumí.

Psycholožka Hana Mezerová

Proč se někdo do takové reality show přihlásí? Není častější motivací zviditelnění než seznámení?
Motivace jsou velmi rozmanité. Většina účastníků ale hledá partnera či partnerku, chtějí se seznámit a tohle je pro ně nový způsob, jak na to. Jsou prostě otevření, zvídaví a často říkají, že klasické aplikace jsou povrchní a zažívají tam zklamání a že v Naked Attraction oceňují upřímnost a autenticitu. Někteří lidé to berou jako výzvu – chtějí překonat stud, vyzkoušet něco neobvyklého, posunout své hranice. Jiní se chtějí zviditelnit, ať už kvůli práci v uměleckém, módním nebo mediálním prostředí.

Vybrala bych stejně. Timková o natáčení Naked Attraction i o tom, jak se seznamuje

Překvapilo vás na účastnících něco, ať už v dobrém či špatném?
Překvapila mě jejich otevřenost, nadhled a přirozenost. Mnozí z nich byli nečekaně klidní a uvolnění, když měli být nazí. Většina přistupovala k nahotě s respektem – ne jako k exhibici, ale jako k přirozené součásti sebevyjádření. Nečekala jsem, že si v takové míře budou zároveň uvědomovat, jaký dopad může mít show po odvysílání u veřejnosti – a to i v nepříjemném smyslu.

Stalo se, že měli nereálná očekávání?
Ano, někdy se to stalo. Někteří přicházeli s romantickou představou, že „nahota odhalí pravdu“ a že to automaticky povede k hlubokému souznění. Jiní naopak přeceňovali fyzickou stránku a očekávali okamžitou přitažlivost. Protože ve své profesi často pomáhám lidem ujasnit si, zda hledají vztah, zážitek, uznání, nebo potvrzení vlastní hodnoty, vnímala jsem i to, že někteří z přihlášených si kompenzují nejistotu, jiní zase teprve hledají a uvědomují si, co vlastně chtějí.

Jací lidé se do Naked Attraction hlásí?
Překvapivě široké spektrum: od introvertů po velmi extrovertní osobnosti. Společným jmenovatelem bývá odvaha, otevřenost a zvědavost. Často jde o lidi, kteří mají za sebou osobní zkušenosti s různými formami seznamování a hledají něco opravdovějšího.

Kolik z přihlášených lidí se dostalo až do vysílání?
Casting byl vícekolový, takže řada adeptů skončila dřív. Při castingu jsme hodnotili jejich psychickou způsobilost. Přišly tisíce přihlášek, ale nejvíc zájemců odpadlo poté, co jsme zkoumali, zda myslí seznamování opravdu vážně. Celkem v pořadu vystoupilo 104 lidí.

Jak asi osloví Jakubovi kinky odvážné koníčky jeho partnera?

Není Naked Attraction spíš o dobrodružství než o trvalém vztahu?
V televizi byly (v době uskutečnění rozhovoru – pozn. red.) odvysílány zatím tři díly pořadu. Z těchto tří dílů jsou dva páry doposud spolu a jsou do sebe velmi zamilovaní. To je podle mě lepší skóre než u jiných seznamovacích pořadů. Na Naked Attraction navazuje pořad OneBlade Naked: Druhá šance, aby i nevybraní účastníci dostali šanci na to najít si partnera.

Výsledky ze zahraničí ukazují, že v pořadu vzniklo několik dlouhodobých vztahů. Myslím, že show otevírá dveře k autentickému poznání, ale zda z toho vznikne vztah, záleží na lidech samotných. Nahota a i samotný koncept pořadu může být začátek – ne záruka. Samozřejmě někteří účastníci zde jsou pro dobrodružství – a nejen to sexuální.

Stalo se, že si někdo účast rozmyslel během natáčení?
Pochybnosti se občas objevily – především ve chvíli, kdy si dotyčný naplno uvědomil, že to, co dělá, uvidí celé Česko. Nastoupil stud, obavy z reakcí rodiny, na sociálních sítích, kolegů v práci nebo třeba sousedů. Někteří byli zároveň nervózní z kamer, nevěděli, jak se budou před kamerou vyjadřovat.

Jaké obavy jste řešila nejčastěji?
Pomáhala jsem jim si srovnat myšlenky, přání i obavy. Nešlo o přemlouvání, ale o podporu v uvědomění, že se mohou kdykoli rozhodnout účast ukončit. Důstojnost a hranice jsou vždy na prvním místě. V několika málo případech jsme se domluvili, aby dotyční raději z natáčení odstoupili.

Modelka miluje extravaganci, nahota je jí přirozená

Jak rozdílně show vnímají muži a ženy?
Muži show často berou jako výzvu a možnost projevit sebevědomí. Ženy bývají více zaměřené na atmosféru a osobní chemii – méně na samotné tělo. Myslím, že muži jako účinkující se zřejmě méně obávali hodnocení druhých.

Nebáli se muži například erekce?
Moc často ne, ale pokud na to došlo, počkalo se… Produkční tým dbal na to, aby vše probíhalo citlivě a profesionálně.

Pořad vyzdvihuje přirozenou krásu, ale spolupracuje se značkou propagující holení. Není to paradox?
Na první pohled ano, ale podpora značky má praktické důvody. Neznamená to, že je oholené tělo bráno jako ideál krásy. Moderátorka se o preferencích s účastníky show otevřeně baví, ptá se, jaké úpravě ochlupení dávají přednost. Chceme tak ukázat, že se přístupy i k oholení různí. Smyslem pořadu zůstává ukázat různorodost těl – nikoli prosazovat jediný ideál krásy.

Jak je vzhled zásadní pro chemii a vztah obecně?
Vzhled hraje roli především na začátku – je to brána, kterou druhého pustíme k sobě. Ale dlouhodobě udržitelný vztah stojí na mnohem hlubších základech. Naked Attraction sice začíná u těla, ale paradoxně ukazuje, že to nejdůležitější se odehrává až poté, co odhalíme i to neviditelné, tedy povahu, hodnoty a způsob, jakým se k sobě lidé chovají. V tom je podle mě skrytý přesah pořadu. Nehledě na to, že se účastníci poznávají lépe i díky samotnému natáčení, které je pro ně silným společný zážitkem.

Z pořadu Naked Attraction
Jak asi osloví Jakubovi kinky odvážné koníčky jeho partnera?
Psycholožka Hana Mezerová
Ukáže se, že Jakub je v rámci fetiš gay komunity nadprůměrně zkušeným aktérem. Unese to jeho partner?
23 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

Sex jako nástroj moci. Když je ve vztahu manipulace, chybí komunikace

Vášnivý večer výměnou za splněné přání? Nebo snad odpírání sexu jako trest za neumyté nádobí? Využít erotické přitažlivosti k dosažení vlastních cílů může znít lákavě. Ve zdravém vztahu takové...

6. listopadu 2025

Obličejová jóga, aneb jak správně cvičit, abyste opravdu omládli?

Proč pro mladší obličej nestačí jen špulit rty do zrcadla a masírovat se podle influencerů? „Řada z nich nemá žádný kurz, nebo jen málo znalostí a vlastně netuší, co lidem ukazují. Obličejovou jógu...

6. listopadu 2025

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

6. listopadu 2025

Artritida netrápí jen staré. Co dělat, když klouby bolí a tělo tuhne

Artritida si nevybírá. Jen u nás trápí na 160 tisíc dospělých a zhruba čtyři tisíce dětí. A jejich počty stále stoupají. Co dělat, abychom se tomuto nepříjemnému onemocnění vyhnuli?

6. listopadu 2025

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

6. listopadu 2025

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

vydáno 6. listopadu 2025

Kuře s dýňovou nádivkou

Kuře s dýňovou nádivkou
Recept

Střední

140 min

Pro větší křupavost můžeme do nádivky přidat hrst oblíbených ořechů nasekaných nahrubo.

Malý versus velký penis. Oba extrémy můžou být v posteli problém

Premium

Máme rozdílné preference. Některé ženy baží po velikosti, jiné po šířce a dalším je to fuk. Jedno je ale jisté: každý extrém může být problém. Nechoďme kolem horké kaše. Řeč je o penisech. Příliš...

5. listopadu 2025

Migréna nezpůsobuje trvalé poškození, existují však dvě výjimky, líčí profesor Bar

Premium

Migréna nás sice neohrožuje na životě, ale může nám z něj udělat peklo. Přichází bez varování, často ve chvílích, kdy potřebujete fungovat a vůbec se to nehodí. Je jedním z nejběžnějších, ale zároveň...

5. listopadu 2025

Chtěla největší prsa v USA. Po vyjmutí implantátů jí začala sama růst

Dvojnásobná čtyřiatřicetiletá maminka Neyleen Ashley chtěla mít největší prsa v USA. A snažila se ze všech sil, aby se jich dočkala. Má za sebou několik plastických operací a to nejen v oblasti...

5. listopadu 2025  8:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Listopadový úplněk 2025 v Býku vybízí k pohodlí. Udělejte si čas pro sebe

Ve středu 5. listopadu 2025 ve 14:19 hodin se na obloze objeví bobří úplněk. Měsíční fáze spojená s přípravou na zimu, stabilitou a návratem k sobě.

5. listopadu 2025

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.