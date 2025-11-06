Účastníci show se svléknou před kamerou a předvádějí se nazí zpočátku dokonce jen od pasu dolů – nezdá se vám to nedůstojné?
Většina účastníků říká, že se cítí svobodně – že nahota pro ně není ostuda, ale přirozenost. Jejich motivace nevychází z ponížení, ale z autenticity. Pocit nedůstojnosti vzniká tam, kde člověk ztrácí kontrolu – tady ji naopak má. Pro účastníky štáb zajistil maximální pocit bezpečí a s nahotou se nakládalo důstojně a s plným respektem. Pokud je situace kontrolovaná a dobrovolná, nejde o objektivizaci, ale o sebevyjádření.
Je vhodné spojovat přirozenou nahotu s erotikou?
Záleží na kontextu. Nahota sama o sobě není erotická – stává se jí až podle situace, atmosféry a záměru. V pořadu jde spíše o přijetí těla než o erotické dráždění. Připomíná to spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. To, co diváci často cítí jako erotické napětí, je spíš fascinace z intimity než ze sexuality.
Jako první si v seznamce před zraky diváků všichni vybírají podle nahoty od pasu dolů. Je chemie v páru opravdu o podobě genitálií?
Určitě ne. Fyzická přitažlivost má mnoho vrstev: od vůně přes pohyb, hlas až po neverbální projev. Rozměry těla mohou hrát roli na prvotní dojem, ale skutečná chemie vzniká až z kombinace emocí, komunikace a osobnostní kompatibility. Což i v pořadu můžeme vidět. To, co je pro jednoho ideál, může být pro druhého nežádoucí. Jak v české verzi, tak i v zahraničních verzích pořadu, vidíme zároveň i to, že přes vizuální sympatie si pak na následném rande někteří účastníci nerozumí.
Proč se někdo do takové reality show přihlásí? Není častější motivací zviditelnění než seznámení?
Motivace jsou velmi rozmanité. Většina účastníků ale hledá partnera či partnerku, chtějí se seznámit a tohle je pro ně nový způsob, jak na to. Jsou prostě otevření, zvídaví a často říkají, že klasické aplikace jsou povrchní a zažívají tam zklamání a že v Naked Attraction oceňují upřímnost a autenticitu. Někteří lidé to berou jako výzvu – chtějí překonat stud, vyzkoušet něco neobvyklého, posunout své hranice. Jiní se chtějí zviditelnit, ať už kvůli práci v uměleckém, módním nebo mediálním prostředí.
Překvapilo vás na účastnících něco, ať už v dobrém či špatném?
Překvapila mě jejich otevřenost, nadhled a přirozenost. Mnozí z nich byli nečekaně klidní a uvolnění, když měli být nazí. Většina přistupovala k nahotě s respektem – ne jako k exhibici, ale jako k přirozené součásti sebevyjádření. Nečekala jsem, že si v takové míře budou zároveň uvědomovat, jaký dopad může mít show po odvysílání u veřejnosti – a to i v nepříjemném smyslu.
Stalo se, že měli nereálná očekávání?
Ano, někdy se to stalo. Někteří přicházeli s romantickou představou, že „nahota odhalí pravdu“ a že to automaticky povede k hlubokému souznění. Jiní naopak přeceňovali fyzickou stránku a očekávali okamžitou přitažlivost. Protože ve své profesi často pomáhám lidem ujasnit si, zda hledají vztah, zážitek, uznání, nebo potvrzení vlastní hodnoty, vnímala jsem i to, že někteří z přihlášených si kompenzují nejistotu, jiní zase teprve hledají a uvědomují si, co vlastně chtějí.
Jací lidé se do Naked Attraction hlásí?
Překvapivě široké spektrum: od introvertů po velmi extrovertní osobnosti. Společným jmenovatelem bývá odvaha, otevřenost a zvědavost. Často jde o lidi, kteří mají za sebou osobní zkušenosti s různými formami seznamování a hledají něco opravdovějšího.
Kolik z přihlášených lidí se dostalo až do vysílání?
Casting byl vícekolový, takže řada adeptů skončila dřív. Při castingu jsme hodnotili jejich psychickou způsobilost. Přišly tisíce přihlášek, ale nejvíc zájemců odpadlo poté, co jsme zkoumali, zda myslí seznamování opravdu vážně. Celkem v pořadu vystoupilo 104 lidí.
Není Naked Attraction spíš o dobrodružství než o trvalém vztahu?
V televizi byly (v době uskutečnění rozhovoru – pozn. red.) odvysílány zatím tři díly pořadu. Z těchto tří dílů jsou dva páry doposud spolu a jsou do sebe velmi zamilovaní. To je podle mě lepší skóre než u jiných seznamovacích pořadů. Na Naked Attraction navazuje pořad OneBlade Naked: Druhá šance, aby i nevybraní účastníci dostali šanci na to najít si partnera.
Výsledky ze zahraničí ukazují, že v pořadu vzniklo několik dlouhodobých vztahů. Myslím, že show otevírá dveře k autentickému poznání, ale zda z toho vznikne vztah, záleží na lidech samotných. Nahota a i samotný koncept pořadu může být začátek – ne záruka. Samozřejmě někteří účastníci zde jsou pro dobrodružství – a nejen to sexuální.
Stalo se, že si někdo účast rozmyslel během natáčení?
Pochybnosti se občas objevily – především ve chvíli, kdy si dotyčný naplno uvědomil, že to, co dělá, uvidí celé Česko. Nastoupil stud, obavy z reakcí rodiny, na sociálních sítích, kolegů v práci nebo třeba sousedů. Někteří byli zároveň nervózní z kamer, nevěděli, jak se budou před kamerou vyjadřovat.
Jaké obavy jste řešila nejčastěji?
Pomáhala jsem jim si srovnat myšlenky, přání i obavy. Nešlo o přemlouvání, ale o podporu v uvědomění, že se mohou kdykoli rozhodnout účast ukončit. Důstojnost a hranice jsou vždy na prvním místě. V několika málo případech jsme se domluvili, aby dotyční raději z natáčení odstoupili.
Jak rozdílně show vnímají muži a ženy?
Muži show často berou jako výzvu a možnost projevit sebevědomí. Ženy bývají více zaměřené na atmosféru a osobní chemii – méně na samotné tělo. Myslím, že muži jako účinkující se zřejmě méně obávali hodnocení druhých.
Nebáli se muži například erekce?
Moc často ne, ale pokud na to došlo, počkalo se… Produkční tým dbal na to, aby vše probíhalo citlivě a profesionálně.
Pořad vyzdvihuje přirozenou krásu, ale spolupracuje se značkou propagující holení. Není to paradox?
Na první pohled ano, ale podpora značky má praktické důvody. Neznamená to, že je oholené tělo bráno jako ideál krásy. Moderátorka se o preferencích s účastníky show otevřeně baví, ptá se, jaké úpravě ochlupení dávají přednost. Chceme tak ukázat, že se přístupy i k oholení různí. Smyslem pořadu zůstává ukázat různorodost těl – nikoli prosazovat jediný ideál krásy.
Jak je vzhled zásadní pro chemii a vztah obecně?
Vzhled hraje roli především na začátku – je to brána, kterou druhého pustíme k sobě. Ale dlouhodobě udržitelný vztah stojí na mnohem hlubších základech. Naked Attraction sice začíná u těla, ale paradoxně ukazuje, že to nejdůležitější se odehrává až poté, co odhalíme i to neviditelné, tedy povahu, hodnoty a způsob, jakým se k sobě lidé chovají. V tom je podle mě skrytý přesah pořadu. Nehledě na to, že se účastníci poznávají lépe i díky samotnému natáčení, které je pro ně silným společný zážitkem.