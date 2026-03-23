Palmové listy a zelené proutí, kterým lidé v Jeruzalémě vítali Ježíše Krista, slouží křesťanům i k tomu, aby o Květné neděli vymetli z domu všechnu nemravnost. Květnou nedělí také začíná velikonoční týden, který se nese ve znamení úklidu a příprav na nejvýznamnější křesťanské svátky roku.
Jak se nazývá pondělí před Velikonocemi?
Pondělí následující po Květné neděli letos vychází na pondělí 30. března. Ačkoli se nejedná o svátek jako v případě Velikonočního pondělí a jde o běžné pondělí v křesťanském i nekřesťanském pojetí, má v rámci svatého týdne svůj význam a vážou se k němu také některé pověry.
Setkáváme s označením Modré pondělí, případně Žluté pondělí. Historicky se však Modré pondělí, podobně jako Šedivé úterý či Škaredá středa, používalo pouze výjimečně, například na Chodsku, a na Moravě se v minulosti nevyskytovalo prakticky vůbec. Pravděpodobně vychází z barvy modrého sukna, kterým se tradičně zdobily kostely, folklórní výklady se však rozcházejí.
Velikonoce nejsou jen o pomlázce. Jaké tradice se pojí k jednotlivým dnům?
Tradice na Modré pondělí
Pověra, že se na Modré pondělí nepracuje, může být odvozena od toho, že si v minulosti někteří lidé prodlužovali nepracovní neděli až do pondělí. Objevuje se také spojení s německým „blauer Montag“, kde slovo „blau“ kromě modré barvy odkazuje i na opilost spojenou s víkendem nebo volnem.
V každém případě se však jedná o místní záležitost, kterou nenajdete po celé ČR. V křesťanském kontextu má být „svatý týden“ věnován přípravám na Velikonoce, a v pondělí po Květné neděli tak začíná velký velikonoční úklid.
Jaké názvy a barvy mají další velikonoční dny?
|Svatý týden a další regionální či historické názvy
|V roce 2026
|Květná neděle, též Pašijová nebo Palmová
|29. března 2026
|Modré pondělí, též Žluté pondělí
|30. března 2026
|Šedivé úterý, též Tlusté úterý
|31. března 2026
|Škaredá středa, též Popeleční a Sazometná středa
|1. dubna 2026
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|Velikonoční neděle, též Boží hod velikonoční
|5. dubna 2026
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026