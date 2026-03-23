Na Modré pondělí se prý nesmí pracovat. Řada krajů však tuto tradici nemá

Čím dál tím častěji se Modré pondělí skloňuje v souvislosti s lednovou depresí. V křesťanském kontextu se tak občas označuje pondělí před Velikonocemi. Proč se mu říká modré a jak souvisí velikonoční úklid s modrou barvou?

Palmové listy a zelené proutí, kterým lidé v Jeruzalémě vítali Ježíše Krista, slouží křesťanům i k tomu, aby o Květné neděli vymetli z domu všechnu nemravnost. Květnou nedělí také začíná velikonoční týden, který se nese ve znamení úklidu a příprav na nejvýznamnější křesťanské svátky roku.

Pondělí následující po Květné neděli letos vychází na pondělí 30. března. Ačkoli se nejedná o svátek jako v případě Velikonočního pondělí a jde o běžné pondělí v křesťanském i nekřesťanském pojetí, má v rámci svatého týdne svůj význam a vážou se k němu také některé pověry.

Setkáváme s označením Modré pondělí, případně Žluté pondělí. Historicky se však Modré pondělí, podobně jako Šedivé úterý či Škaredá středa, používalo pouze výjimečně, například na Chodsku, a na Moravě se v minulosti nevyskytovalo prakticky vůbec. Pravděpodobně vychází z barvy modrého sukna, kterým se tradičně zdobily kostely, folklórní výklady se však rozcházejí.

Pověra, že se na Modré pondělí nepracuje, může být odvozena od toho, že si v minulosti někteří lidé prodlužovali nepracovní neděli až do pondělí. Objevuje se také spojení s německým „blauer Montag“, kde slovo „blau“ kromě modré barvy odkazuje i na opilost spojenou s víkendem nebo volnem.

V každém případě se však jedná o místní záležitost, kterou nenajdete po celé ČR. V křesťanském kontextu má být „svatý týden“ věnován přípravám na Velikonoce, a v pondělí po Květné neděli tak začíná velký velikonoční úklid.

Svatý týden a další regionální či historické názvyV roce 2026
Květná neděle, též Pašijová nebo Palmová 29. března 2026
Modré pondělí, též Žluté pondělí30. března 2026
Šedivé úterý, též Tlusté úterý31. března 2026
Škaredá středa, též Popeleční a Sazometná středa1. dubna 2026
Zelený čtvrtek2. dubna 2026
Velký pátek3. dubna 2026
Bílá sobota4. dubna 2026
Velikonoční neděle, též Boží hod velikonoční5. dubna 2026
Velikonoční pondělí6. dubna 2026
