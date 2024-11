Na zubní hygienu smí i pacienti s HIV či žloutenkou. Na děti platí fialová

„Je to jen pár minut denně, ale musíte být pečliví,“ slýcháváme, když přicházíme do ordinace na zubní hygienu, a už ve dveřích se omlouváme za to, že jsme byli v časové tísni a měli hodně práce, takže jsme dostatečně pečlivě zuby nečistili.

„Toto je velmi častý případ: hodně lidí si zuby čistí výborně, ale mezizubní prostory opomíjejí,“ směje se dentální hygienistka Adéla Šonková. V podcastu NA KAFI prozradila, že s pacienty si vysvětluje, že se jedná o jejich zuby a tedy jejich zodpovědnost. „V tu chvíli se ptám pacienta: jezdíte autem? Výborně, vezměte si malý mezizubní kartáček do kolony. Nebo si mezizubní prostor vyčistěte alespoň jednou denně večer,“ poradila zubní hygienistka s tím, že ústní vodu můžete ze zubní péče rovnou vyškrtnout. Je zbytečná.

Na dentální hygienu by měl pravidelně, ideálně dvakrát ročně zajít opravdu každý. „I s infekčními onemocněními, jako je žloutenka nebo HIV, chodí lidé na zubní hygienu. Měli by to hlásit dopředu, zároveň také vyplňují anamnestický dotazník, ale nás by to nemělo překvapit, protože s každým pacientem máme povinnost zacházet tak, jako by byl potenciálně infekční, takže po každém musí zůstat to křeslo perfektně vydezinfikované,“ doplnila Adéla Sončak.

Na děti platí fialová a hezké brýle

Běžné kartáčky i elektronické hlavičky měňte jednou za dva až tři měsíce.

Pomůcky pro čistění mezizubních prostor jednou za týden až dva.

Po nemoci vyměňte čisticí pomůcky bez otálení.

V podcastu doporučila začít se zubní hygienou co nejdříve, u dětí klidně s prvním zoubkem. Jak je ale motivovat, když se bojí zubařského křesla a i běžná návštěva zubaře nás s nimi stojí značné nervy?

Chce to s nimi dopředu o návštěvě zubní hygieny mluvit, a především je ujistit, že na křesle nikdo nic trhat ani vrtat nebude. „Rodič musí dítěti vysvětlit, že se tu skutečně nebude nic hrozného dít, v tu chvíli už mám prostor na vysvětlování a to dítě si na křeslo i sedne,“ míní hygienistka. Dodala, že na děti platí zubatý plyšák a také fialová barva, která označuje zubní plak a všechny červíky, které je třeba očistit.

„Mohou si vybrat příchuť pasty, třeba jablíčkovou nebo jahodovou, kterou budeme čistit zuby. Rády si vybírají i brýle, když pískujeme. Je to o motivaci, o hraní si na křesle,“ dodala s tím, že i rodiče posadí na své místo, aby se mohli naučit, jak správně dítěti dočistit zuby. Celý proces je kratší, aby děti neodradil.

„Čištění mezizubních prostor a zubní kámen nejsou příjemné procesy, ale nevynechávám je a háčkem do mezizubí zajedu. I proto tu pusu hodně barvím, protože pak nejde vidět krev. A kde není krev, většinou není ani bolest,“ vysvětlil host podcastu NA KAFI.

Řeč byla i o možnosti bělení a o tom, jak se dá kombinovat s rovnátky – ne u všech typů lze podstoupit obě procedury zároveň. U lékaře je proces bělení několikatisícovou záležitostí, ale efekt mít bude. Na rozdíl od nejistého účinku volně prodejných bělících pomůcek.

Kdy se dá domluvit na bělení zubů, a je možné je podstoupit zároveň s rovnáním? Kterou variantu si vybrat a kolik stojí? Fungují populární temně fialové gely z internetu? A jak je na tom se zuby generace, která na dentální hygienu od dětství nechodila? Poslechněte si nejnovější podcast NA KAFI s dentální hygienistkou Adélou Sončak.